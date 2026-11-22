Compartilhar Siga GOAL no Google

A pressão sobre o Al-Ittihad aumenta com a irregularidade dos resultados na Liga dos Campeões da Ásia Elite, enquanto a torcida espera uma reação forte da equipe que devolva a confiança e estanque a perda de pontos.

Publicidade

Enquanto o Al-Ittihad se prepara para receber o Pakhtakor, do Uzbequistão, o técnico Jens Fising deu declarações marcantes, nas quais falou sobre o desempenho da equipe no torneio continental, revelou sua posição sobre reforçar o elenco com novas contratações e mandou um recado sobre a capacidade do grupo atual.

Jens Fising, técnico do Al-Ittihad, afirmou que sua equipe pretende voltar a vencer diante do Pakhtakor, ressaltando a necessidade de aproveitar o fator casa e o apoio da torcida para conquistar um resultado positivo e compensar a imagem insatisfatória deixada pelo time na última partida.

"Vamos jogar em casa, diante da nossa torcida, e sabemos que não apresentamos o nível esperado na nossa última partida. Queremos mostrar uma imagem melhor e conquistar a vitória", disse Fising durante a entrevista coletiva que antecede o confronto.

O treinador não fugiu do assunto sobre a modesta campanha do Al-Ittihad no torneio asiático e admitiu que somar apenas 4 pontos de 12 possíveis não condiz com as ambições da torcida, mas, ao mesmo tempo, recusou-se a resumir o desempenho da equipe apenas aos resultados.

Publicidade Publicidade

"Sabemos que a torcida não vai ficar feliz com 4 pontos de 12, mas nem tudo o que fizemos foi ruim. Temos consciência do que estamos fazendo e buscamos o maior número possível de vitórias. Precisamos encarar as coisas com realismo", explicou.

Tópicos relacionados

Próximas partidas ITT Liga dos Campeões da Ásia 13:15 PAT

Ele destacou que o Al-Ittihad evoluiu nos últimos cinco meses, afirmando que a equipe teve boas atuações em algumas partidas, mas que a falta de sorte em momentos decisivos impediu que isso se traduzisse em resultados positivos.

Sobre o impacto das pausas no desempenho da equipe, Fising minimizou o efeito negativo da primeira interrupção, observando que a situação não foi tão ruim quanto alguns imaginaram, e ressaltou que o foco da comissão técnica agora está nos próximos compromissos, com os jogadores prontos e com a confiança recuperada em suas capacidades.

Publicidade

Sem novas contratações: Fising confia no grupo atual

Sobre o mercado de transferências, Fising foi claro em relação às necessidades do Al-Ittihad. Ele negou ter pedido a contratação de novos jogadores para o próximo período e afirmou estar satisfeito com as opções disponíveis no elenco atual.

"Não pedi a contratação de novos jogadores. Temos atletas com a capacidade necessária, e é natural que os clubes do mundo todo busquem reforçar seus elencos durante as janelas de transferências. São procedimentos comuns no futebol", disse.

Publicidade

O treinador também afirmou que sua relação com as diferentes partes do clube é boa e que todos trabalham com o mesmo espírito para melhorar os resultados e render o máximo na próxima fase.

O duelo com o Pakhtakor tem importância dobrada para o Al-Ittihad, já que os objetivos da equipe não se limitam aos três pontos, mas incluem também reconquistar a confiança da torcida e reduzir a distância entre suas ambições e o rendimento apresentado em campo.

Publicidade

Saad Al-Mousa: confiamos na nossa capacidade apesar dos desfalques

Por sua vez, o zagueiro Saad Al-Mousa, do Al-Ittihad, destacou a vontade dos jogadores de conquistar um resultado positivo diante do Pakhtakor e afirmou que os desfalques não servirão de desculpa para uma queda de rendimento, já que a equipe conta com peças capazes de suprir as ausências.

"Queremos um resultado positivo. Temos alguns desfalques, mas os demais jogadores têm muito valor, graças a Deus", disse Al-Mousa, que demonstrou confiança na capacidade do grupo disponível de assumir a responsabilidade e apresentar o nível exigido.

Publicidade

O defensor do Al-Ittihad também comentou os erros defensivos cometidos nas últimas partidas, explicando que a pausa foi marcada por um trabalho intenso para corrigir os pontos negativos e acertar o rumo antes da volta às competições.

"Durante a pausa, focamos nos erros defensivos. Não me importa quem vai jogar, porque temos zagueiros de qualidade e, se Deus quiser, vamos conseguir corrigir os erros na próxima fase", acrescentou.

Publicidade

As declarações de Al-Mousa refletem a determinação dos jogadores do Al-Ittihad em superar os problemas defensivos que afetaram os resultados da equipe. O confronto com o Pakhtakor deve ser um verdadeiro teste da capacidade do Al-Ittihad de transformar o trabalho feito durante a pausa em um desempenho mais equilibrado e eficiente, que recoloque o time no caminho certo no torneio continental.