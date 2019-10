Firmino dá a letra no Liverpool: cria, encanta e decide cada vez mais

O brasileiro voltou a decidir contra o Genk; desde que iniciou a parceria com Mané e Salah, é o maior garçom da Liga dos Campeões

Roberto Firmino segue demonstrando que faz o melhor início de temporada de sua carreira. Nesta quarta-feira (23), o brasileiro voltou a ser decisivo pelo na vitória fora de casa, por 4 a 1, sobre o na . O resultado levou os atuais campeões europeus a seis pontos no Grupo E, um a menos em relação ao .

O camisa 9 deu a assistência para um belo gol de Oxlade-Chamberlain, o segundo da noite, e também participou no lance do terceiro, entregando a bola para Mohamed Salah antes de o egípcio repassar a esfera para Sadio Mané arrematar. Salah finalizou a contagem antes de os donos da casa diminuírem.

Como de costume, Firmino foi um dos que mais criou oportunidades para seus companheiros. Além da assistência para Salah, quando o jogo ainda estava 1 a 0 o brasileiro demonstrou toda a sua habilidade ao dar, de letra, um passe açucarado para Sadio Mané.

O lance só não terminou em gol por causa da excelente defesa do arqueiro adversário, mas foi outro momento plástico que mostra a confiança com a qual “Bobby” vai entrando em campo. E o quão confortável ele fica para ser o cérebro do time na criação – ao lado dos laterais Robertson e Alexander Arnold, mas tendo uma função mais centralizada, se alternando nos papéis de meia e atacante.

A trinca de ataque de ataque, que passou a existir a partir da temporada 2017-18, com a chegada de Salah, otimizou cada um de seus membros. Mas como estamos falando aqui de Roberto Firmino, a parceria mostra o quão importante o camisa 9 do Liverpool tem sido como o “homem do último passe”. Desde o início daquela campanha até hoje, nenhum jogador deu mais passes para gols na Liga dos Campeões do que Firmino (11).

Mesmo se considerarmos outras competições, os números do brasileiro impressionam. Desde 2017-18, foram mais passes para gols do que Eden Hazard (30 de Firmino contra 29 do belga, ponta-esquerda que foi referência no e vai decepcionando no ) e apenas dez a menos em relação a Lionel Messi (40) e Kevin De Bruyne (40).

Cada vez mais decisivo no Liverpool, Firmino não vai aparecendo com destaque maior apenas pelos números espetaculares: ele decide e também demonstra, com lances como o passe de letra para Mané, que também encanta.