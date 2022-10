Fiorentina x Lazio: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Serie A

Lazio pode se aproximar dos líderes do campeonato em caso de vitória, já a Viola quer se encostar no grupo de cima

A 9ª rodada da Serie A italiana encerra-se nesta segunda-feira (10), com um grande jogo. A Fiorentina recebe a Lazio, no estádio Artemio Franchi, às 15h45 (de Brasília). O duelo terá transmissão da ESPN 2 e do serviço de streaming Star+.

Em caso de vitória, a Lazio pode encostar nos líderes da Serie A. Atualmente, o time da capital italiana está com 17 pontos e ocupa a quinta posição. Em oito jogos, a equipe romana perdeu apenas um, empatou dois e venceu cinco.

Por outro lado, a Fiorentina faz uma campanha abaixo do esperado. Até agora foram duas vitórias, três empates e três derrotas.

Prováveis escalações

Escalação do provável Fiorentina: Terraccino; Venuti, Martinez, Julio, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Kouame, Jovic, Saponara.

Escalação do provável Lazio: Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Anderson, Immobile, Zaccagni.

Desfalques

Fiorentina

O defensor Nikola Milenkovic é dúvida para o confronto. Já Antonin Barak e Jonathan Ikone são baixas para o jogo.

Lazio

O técnico Maurizio Sarri tem apenas uma baixa para o jogo contra a Viola: é Nicolo Casale, que ainda está fora por conta de uma lesão.

Quando é?

• Data: 10 de outubro de 2022

• Horário: 15h45 (de Brasília)

• Local: Estádio Artemio Franchi - Florença, ITA

• Arbitragem: Fabio Maresca