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Joao Mario, jogador de lado de campo da Fiorentina, disse em entrevista ao Tuttosport que vive um bom momento individual, mas sabe que a equipe ainda precisa evoluir em vários aspectos. A atenção está voltada, sobretudo, para a defesa, um dos setores em que a Fiorentina tem enfrentado mais dificuldades.

O último jogo da Fiorentina antes da pausa foi contra a Juventus e terminou em empate, deixando sentimentos contraditórios: "Ficou um gosto amargo. Sabíamos que eles são uma grande equipe, mas, durante o jogo, sentíamos que podíamos vencer. Essa é a mentalidade que precisamos ter sempre: tentar ganhar todas as partidas, inclusive contra os grandes times. Mostramos isso naquela noite, embora os três pontos não tenham vindo".

Enfrentar a Juve? "Foi especial. Fiquei apenas seis meses em Turim, mas foi o suficiente para entender toda a grandeza daquele clube e conviver com muitos jogadores de qualidade. Mas, assim que entrei em campo, me concentrei apenas na partida".

Entre os lances mais discutidos da partida esteve o possível pênalti para a Juventus, por um suposto toque de mão de Joao Mario: "Isso já passou (sorri). De todo modo, revi as imagens e, para mim, foram um movimento e um toque involuntários. As pessoas podem pensar diferente, isso é normal no futebol, mas, na minha opinião, a decisão final foi correta".

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A conversa passou então para o futuro. Seus direitos federativos continuam ligados à Juventus, com a qual tem contrato até 2030. A situação contratual deixa em aberto diferentes possibilidades para a próxima temporada, mas o jogador não parece disposto a se concentrar nisso agora. "Neste momento, estou focado no presente. Temos que pensar sempre apenas em fazer o melhor possível onde estamos. Depois, veremos. Sou alguém que quer jogar sempre, por isso decidi sair. Mas a Juve estará sempre no meu coração. É um clube ao qual continuo ligado, ainda tenho contrato, vamos ver o que acontece. Agora, porém, estou na Fiorentina, um clube cheio de história, e isso é motivo de orgulho para mim. Quero ir bem e estou concentrado nisso. Como disse, vou pensar no futuro depois".

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Outro assunto abordado na entrevista foi sua posição em campo. Vanoli vem escalando Joao Mario como lateral-esquerdo: "É claro que é um pouco diferente, embora não seja a primeira vez que mudo de lado. Estou me adaptando. Mas, se a equipe precisa de mim nessa posição, estou à disposição". Sobre o desejo de voltar a vestir a camisa de Portugal: "Claro que sim. Voltar à seleção é um dos meus objetivos, embora agora a prioridade seja ir bem na Fiorentina".

Por fim, Joao Mario falou sobre o futuro da seleção portuguesa e o legado deixado por Cristiano Ronaldo: "Vamos recomeçar com os muitos talentos que, felizmente, não nos faltam. Mas é uma pena ver que Cristiano não recebeu uma despedida e uma homenagem como a que a Argentina fez para Messi. Isso me entristeceu. Ronaldo mereceria a mesma partida de homenagem. Tomara que a façam, ele foi um dos maiores da história do futebol. Joguei com ele e lembro que me recebeu muito bem. Também é uma pessoa excepcional".