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Feyenoord v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2024/25 Round of 16 First LegGetty Images
Alvino Hanafi
Traduzido por

“Fingir que nada está acontecendo não ajuda!”: Marcus Thuram admite problemas na Inter antes do confronto com o Feyenoord

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O atacante da Inter Marcus Thuram apoiou as lideranças da equipe Nicolo Barella e Alessandro Bastoni depois que ambos admitiram problemas no vestiário após a derrota no clássico contra o Milan. Thuram ressaltou que reconhecer a forma ruim como vêm encarando as partidas é essencial para a Inter melhorar seu desempenho.

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Thuram reforça preocupações do elenco após derrota no clássico

O atacante da Inter Marcus Thuram falou com a imprensa no De Kuip antes do confronto de terça-feira contra o Feyenoord pela Champions League. O francês concordou com as avaliações feitas publicamente pelos companheiros Nicolo Barella e Alessandro Bastoni após a derrota por 3 a 1 para o Milan.

Thuram apontou a determinação demonstrada na vitória sobre o Shakhtar, mesmo com um jogador a menos, como o padrão a ser mantido daqui para frente.

O atacante pediu aos companheiros que levem essa intensidade a todas as competições.

Thuram cobra franqueza sobre falhas na abordagem dos jogos

Ao falar sobre a recente irregularidade da Inter, Thuram afirmou que o elenco precisa enfrentar diretamente as dificuldades no início das partidas. “É preciso saber disso, reconhecer o problema e então corrigi-lo; fingir que nada está acontecendo não ajuda”, afirmou Thuram.

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“Acho que todos entendemos isso e agora podemos encarar os jogos da melhor maneira possível.”

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Sobre as declarações dos líderes do elenco, acrescentou: “Concordo. Eles são dois líderes e conhecem muito bem o time. Só posso concordar.”

Atacante defende líderes do elenco na ausência de Lautaro

Thuram rejeitou a ideia de que falta liderança à Inter quando o capitão Lautaro Martinez não está em campo. “Quem diz isso? Não acho. Cada um se expressa à sua maneira”, explicou Thuram.

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“Dá para ver o que Lautaro faz, mas os outros também fazem muito bem. Nós sabemos disso, mesmo que vocês não vejam.”

Sobre suas próprias funções táticas, Thuram observou: “Às vezes podemos pressionar mais à frente; em outras, temos de esperar. Como atacante, preciso saber escolher os momentos certos.”

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Inter busca impulso importante na Champions League

A expectativa é que Thuram lidere o ataque da Inter na busca pelos três pontos em Roterdã.

O atacante francês segue disposto a manter sua elevada carga de trabalho em meio a um calendário exigente.

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