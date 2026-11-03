Thuram reforça preocupações do elenco após derrota no clássico
O atacante da Inter Marcus Thuram falou com a imprensa no De Kuip antes do confronto de terça-feira contra o Feyenoord pela Champions League. O francês concordou com as avaliações feitas publicamente pelos companheiros Nicolo Barella e Alessandro Bastoni após a derrota por 3 a 1 para o Milan.
Thuram apontou a determinação demonstrada na vitória sobre o Shakhtar, mesmo com um jogador a menos, como o padrão a ser mantido daqui para frente.
O atacante pediu aos companheiros que levem essa intensidade a todas as competições.
Thuram cobra franqueza sobre falhas na abordagem dos jogos
Ao falar sobre a recente irregularidade da Inter, Thuram afirmou que o elenco precisa enfrentar diretamente as dificuldades no início das partidas. “É preciso saber disso, reconhecer o problema e então corrigi-lo; fingir que nada está acontecendo não ajuda”, afirmou Thuram.
“Acho que todos entendemos isso e agora podemos encarar os jogos da melhor maneira possível.”
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Sobre as declarações dos líderes do elenco, acrescentou: “Concordo. Eles são dois líderes e conhecem muito bem o time. Só posso concordar.”
Atacante defende líderes do elenco na ausência de Lautaro
Thuram rejeitou a ideia de que falta liderança à Inter quando o capitão Lautaro Martinez não está em campo. “Quem diz isso? Não acho. Cada um se expressa à sua maneira”, explicou Thuram.
“Dá para ver o que Lautaro faz, mas os outros também fazem muito bem. Nós sabemos disso, mesmo que vocês não vejam.”
Sobre suas próprias funções táticas, Thuram observou: “Às vezes podemos pressionar mais à frente; em outras, temos de esperar. Como atacante, preciso saber escolher os momentos certos.”
Inter busca impulso importante na Champions League
A expectativa é que Thuram lidere o ataque da Inter na busca pelos três pontos em Roterdã.
O atacante francês segue disposto a manter sua elevada carga de trabalho em meio a um calendário exigente.
A Inter se concentra em mudar o rumo de sua campanha europeia no De Kuip.