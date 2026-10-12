Finalmente: Barcola rompe o silêncio e revela o segredo de seu fracasso no Liverpool

De segunda contratação mais caras da história do Liverpool a jogador avaliado em 12,3 milhões: assim pode ser resumido o início catastrófico do astro francês Bradley Barcola na Premier League.

E, depois de semanas de silêncio e de críticas ferozes, o internacional francês finalmente se manifestou para revelar, ele mesmo, o segredo de seu sofrimento no campeonato mais forte do mundo.

Queda impactante

O Liverpool se esforçou ao máximo para contratar Barcola ao longo de toda a janela de transferências do verão, tornando-o a segunda contratação mais cara da história do clube, por 123 milhões de libras esterlinas. Mas, para o azar do Liverpool, o jogador de 24 anos apresentou até agora apenas um rendimento digno de um atleta avaliado em apenas 12,3 milhões.

O francês não marcou nenhum gol nem deu nenhuma assistência com seu novo clube e, na partida de domingo contra o Manchester City, seus momentos positivos se limitaram à marcação no fundo de seu próprio campo, já que foi facilmente neutralizado no aspecto ofensivo. O ídolo do clube Jamie Carragher esteve entre seus críticos mais duros.

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Essa situação levou o "teamtalk" a reapresentar os velhos e novos questionamentos sobre a utilidade de gastar quantias enormes com jogadores de fora da Premier League. Não é segredo para ninguém que o Campeonato Inglês é o mais forte do mundo, sem concorrência, e por isso seus jogadores comuns parecem estrelas mundiais quando saem, enquanto as estrelas que chegam do exterior parecem jogadores comuns quando desembarcam.

Barcola rompe o silêncio

Em conversa com o canal "Sky Sports" após a partida, Barcola explicou o que exatamente o faz sofrer na Inglaterra, revelando detalhes sobre a queda de seu desempenho no Liverpool.

Ele disse: "O Campeonato Francês é forte fisicamente, mas aqui eu digo que é mais forte fisicamente em termos de corrida. Os jogos são rápidos e abertos dos dois lados, o nível é altíssimo, mas esse também é o motivo pelo qual eu vim para cá: é um novo desafio para mim".

Declarações que confirmam que o choque físico e a velocidade insana da Premier League são o maior obstáculo para sua adaptação.

Críticas ferozes

A imprensa inglesa não poupou o astro francês após o jogo contra o City: três grandes jornais, o "Daily Mail", o "Daily Express" e o "BBC Sport", deram a ele uma nota baixa, de cinco em dez.

O "Daily Mail" justificou sua avaliação dizendo: "Barcola mostrou alguns bons detalhes, mas Iraola vai exigir dele um desempenho muito melhor. Ainda não mostrou seu nível habitual com a camisa do Manchester City".

O "BBC Sport" escreveu: "Barcola foi afiado no trato com a bola e cumpriu suas obrigações defensivas, mas, como Wirtz, precisa fazer mais no último terço ofensivo".

O jornal "Express" concluiu: "Fez um grande esforço na defesa, mas não ofereceu o suficiente no ataque. Dependeu muito de seu pé esquerdo, o mais fraco".

Última esperança antes da Áustria

Está claro que a esperança do Liverpool reside em que Barcola consiga, no fim das contas, se adaptar ao futebol da Premier League, ao contrário de seu companheiro Florian Wirtz, sobre quem começa a prevalecer a sensação de que nunca vai se adaptar.

A próxima oportunidade do francês para recuperar a confiança será quando o Liverpool viajar à Áustria para encarar o LASK na Liga dos Campeões, na quarta-feira, em um teste que pode ser mais fácil fisicamente do que o inferno da Premier League.







