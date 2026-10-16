O Barcelona e sua torcida finalmente respiram aliviados: depois de mais de um ano de sofrimento e ausências repetidas, o astro holandês Frenkie de Jong recebeu alta médica completa e está totalmente à disposição do técnico Hansi Flick, integrando a lista de relacionados para o aguardado duelo contra o Real Betis.

O retorno de De Jong não é apenas o retorno de um jogador, mas o fim de um longo capítulo de dor e má sorte, que começou há mais de um ano e se agravou de forma dramática por causa de uma decisão imprudente na Copa do Mundo.

Linha do tempo de uma sequência interminável de lesões

A temporada passada não foi fácil para o maestro holandês do meio-campo, que desfalcou o time em 9 partidas por causa de 4 lesões distintas, antes do golpe de nocaute desta temporada, de acordo com o jornal espanhol "Mundo Deportivo".

1. O início – 5 de setembro: durante sua participação com a seleção da Holanda contra a Lituânia, sofreu uma lesão muscular leve no obturador externo da perna direita, que o afastou de apenas uma partida, contra o Valencia. Parecia uma lesão passageira, mas foi a primeira faísca.

Próximas partidas BET La Liga 12:30 BAR Assistir

2. O segundo golpe – 26 de fevereiro: durante os treinos, sofreu uma ruptura na parte inferior do músculo do braço direito, lesão que o tirou de 6 jogos decisivos, entre eles Villarreal, Atlético de Madrid, Athletic Bilbao, Newcastle, Sevilla e Rayo Vallecano.

3. O mistério – 11 de maio: uma terceira recaída, sem explicação oficial do clube, que o afastou dos jogos contra Alavés e Real Betis. Esse silêncio foi um indício preocupante de que o jogador já não se recuperava por completo.

4. O grande desastre – Copa do Mundo (3 a 30 de junho): aqui começa a fase decisiva e mais polêmica. De Jong disputou a Copa do Mundo com a Holanda sentindo incômodo e jogou 6 partidas inteiras sem estar fisicamente apto.

O choque: jogou o Mundial com um ligamento rompido!

Em 23 de julho, o Barcelona soltou uma bomba, confirmando em comunicado oficial que a dor que De Jong sentia era, na verdade, uma ruptura do ligamento colateral medial do joelho direito. Em outras palavras, o astro do Barcelona completou a Copa do Mundo jogando com um ligamento rompido que não havia sido diagnosticado ou, pelo menos, não havia sido anunciado.

O próprio jogador rompeu o silêncio para revelar o que aconteceu em uma entrevista emocionante aos meios de comunicação do clube: "Estou muito chateado, isso me incomoda de verdade, porque o que eu mais amo é jogar futebol, especialmente com o Barcelona e com a seleção nacional".

E acrescentou: "Sofri uma lesão leve na Copa do Mundo, e quero esclarecer o assunto para que as pessoas saibam o que aconteceu. Foi uma lesão na qual acho que tive azar, porque foi um acidente: alguém caiu sobre mim".

E prosseguiu, revelando os detalhes da decisão da qual se arrepende: "Fizeram exames em mim e apareceu algo simples, me disseram que eu poderia continuar jogando, que sentiria incômodo e dor, mas que poderia continuar. Eu perguntei a eles e me garantiram que não ficaria pior".

E concluiu: "Continuei jogando porque amo jogar, e a Copa do Mundo é um sonho. Faria qualquer coisa para jogar, e já fiz isso muitas vezes com o Barcelona também".

Saldo pesado: 14 jogos de ausência

Os efeitos dessa última lesão foram os maiores: somente nesta temporada, ele desfalcou 14 partidas, sendo 10 com o Barcelona (Elche, Athletic Bilbao, Rayo Vallecano, Valencia, Feyenoord, Levante, Racing Santander, Sevilla, Getafe e Galatasaray) e 4 com a seleção da Holanda (Alemanha, Sérvia, Grécia e Sérvia novamente).

Agora, totalmente recuperado, De Jong se vê diante de um novo desafio e de um time completamente diferente: sua posição está atualmente ocupada por Rodri, e Flick já pensa em testá-lo em uma nova função, como zagueiro pela esquerda, na tentativa de aproveitar seu retorno tão esperado.