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Fim da polêmica: um único passo separa Diaby do retorno ao Leverkusen

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Apenas um passo separa Diaby da saída

Reportagens da imprensa alemã confirmaram que o francês Moussa Diaby, ponta do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, está prestes a retornar ao Bayer Leverkusen, da Alemanha, durante a atual janela de transferências de verão.

O período recente testemunhou a associação do nome de Diaby a uma saída das fileiras do "Decano" e a uma transferência para a Inter de Milão ou para o Leverkusen, havendo um desejo mútuo entre o jogador e o Al-Ittihad quanto à separação.

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De acordo com o que noticiou a rede "Sky Sports" em sua edição alemã, Diaby chegou a um acordo com o Bayer Leverkusen sobre um contrato que se estende até o verão de 2031.

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A rede esclareceu que as negociações com o Al-Ittihad ainda estão em andamento, mas são complexas e ainda não estão próximas de serem concluídas, e o Leverkusen se esforça arduamente para chegar a um acordo.

O Al-Ittihad havia se desfeito de vários astros estrangeiros desde janeiro passado, liderados pelos franceses N'Golo Kanté e Karim Benzema, e depois saíram o brasileiro Fabinho e o albanês no início da atual temporada.

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