Fim da polêmica... Klopp esclarece a verdade sobre sua possível contratação para treinar a seleção alemã

O alemão Jürgen Klopp está mais perto do que nunca de assumir o comando da seleção de seu país, sucedendo o técnico Julian Nagelsmann após o fracasso na Copa do Mundo de 2026.

A seleção alemã não conseguiu passar da fase de 32 da Copa do Mundo, após ser eliminada nos pênaltis pelo Paraguai, o que levou a Federação Alemã a decidir dispensar Nagelsmann.

A seleção alemã busca recuperar o prestígio que perdeu há anos; após conquistar o título da Copa do Mundo em 2014, ela não conseguiu passar da fase de grupos em duas edições consecutivas, em 2018 e 2022, antes que a decepção da “Mannschaft” se completasse em 2026.

A Federação Alemã acredita que Jürgen Klopp, ex-técnico do Liverpool, é capaz de colocar a seleção alemã de volta nos trilhos, por isso o prefere a qualquer outro técnico neste momento.

Surgiu muita polêmica após o fim da campanha da Alemanha na Copa do Mundo sobre a possibilidade de Klopp assumir o comando da seleção de seu país, antes que o próprio técnico alemão se pronunciasse sobre essas notícias.

Durante sua estadia em Nova York, para assistir à final da Copa do Mundo de 2026 entre a Argentina e a Espanha, Klopp confirmou sua intenção de assumir o comando da seleção alemã, afirmando que as negociações chegaram a um estágio avançado e que o acordo oficial está iminente.

Em entrevista ao canal alemão “Magenta TV”, o técnico alemão, que também é diretor de futebol da empresa de bebidas energéticas “Red Bull”, explicou que os últimos detalhes ainda estão sendo acertados.

Segundo a rede “Foot Mercato”, ele afirmou que ele e a Federação Alemã de Futebol “não estão longe do anúncio oficial e esperamos que isso ocorra nos próximos dias”.

Vale lembrar que Klopp conquistou inúmeras conquistas durante sua passagem pelo Liverpool, de 2015 a 2024, com destaque para a conquista da Liga dos Campeões em 2019 e da Premier League em 2020.