Yan Diomande acertou em definitivo sua transferência do RB Leipzig para o Real Madrid, como confirmou o gigante espanhol. A negociação do ponta de 19 anos gira em torno de 140 milhões de euros. Com isso, Diomande se torna a contratação mais cara da história do Real Madrid e toma o recorde de Jude Bellingham.

Real e Leipzig já vinham negociando Diomande há algum tempo. Antes, veículos como Marca, Sky Sport e AS já haviam informado que um acordo tinha sido alcançado.

Diomande assinou um contrato de sete anos com o Real. Assim, o marfinense fica vinculado ao clube de Madri por um longo período.

Diomande se torna o sexto reforço do Real desde o retorno de José Mourinho. O gigante espanhol se reforçou de forma contundente nesta janela de transferências.

Antes dele, Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Bernardo Silva, Ibrahima Konaté e Carlos Espí também assinaram em Madri. Diomande é o mais novo integrante do elenco.

O Leipzig acionou no verão passado a cláusula de rescisão de Diomande no Leganés. Assim, ele chegou à Alemanha por apenas 20 milhões de euros.

Na Bundesliga, Diomande se transformou em uma verdadeira atração. Em 36 jogos oficiais pelo Leipzig, o atacante somou 13 gols e nove assistências.