Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Wessel Antes

Traduzido por

Fim da novela: Real Madrid confirma transferência recorde de 140 milhões de euros

Mercado da bola
Real Madrid
Leipzig
Cote D'Ivoire
Y. Diomande

Yan Diomande acertou em definitivo sua transferência do RB Leipzig para o Real Madrid, como confirmou o gigante espanhol. A negociação do ponta de 19 anos gira em torno de 140 milhões de euros. Com isso, Diomande se torna a contratação mais cara da história do Real Madrid e toma o recorde de Jude Bellingham. 

Real e Leipzig já vinham negociando Diomande há algum tempo. Antes, veículos como Marca, Sky Sport e AS já haviam informado que um acordo tinha sido alcançado.

Diomande assinou um contrato de sete anos com o Real. Assim, o marfinense fica vinculado ao clube de Madri por um longo período.

Diomande se torna o sexto reforço do Real desde o retorno de José Mourinho. O gigante espanhol se reforçou de forma contundente nesta janela de transferências.

Antes dele, Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Bernardo Silva, Ibrahima Konaté e Carlos Espí também assinaram em Madri. Diomande é o mais novo integrante do elenco.

O Leipzig acionou no verão passado a cláusula de rescisão de Diomande no Leganés. Assim, ele chegou à Alemanha por apenas 20 milhões de euros.

Na Bundesliga, Diomande se transformou em uma verdadeira atração. Em 36 jogos oficiais pelo Leipzig, o atacante somou 13 gols e nove assistências.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google