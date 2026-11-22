Segundo o jornal inglês "Metro", a diretoria do Chelsea não pensa em tomar decisões precipitadas sobre o futuro de Alonso e não pretende demiti-lo tão cedo em sua passagem pelo clube, apesar do início difícil e dos resultados negativos da equipe sob seu comando.
A contratação do treinador espanhol no meio do ano foi vista como um passo importante para o Chelsea, levando em conta o sucesso que ele obteve no Bayer Leverkusen, onde deixou uma marca forte em sua experiência na Alemanha, o que o transformou em um dos nomes mais cobiçados do mercado de técnicos.
A chegada de Alonso a Stamford Bridge aconteceu em meio a um clima de otimismo dentro do clube, sobretudo depois de uma janela de verão marcada por grandes investimentos no reforço do elenco, além da expectativa de que ele seria capaz de recolocar o Chelsea na briga por títulos, aproveitando a ausência de compromissos europeus, vista como um fator que poderia ajudar a equipe a se concentrar mais na Premier League.
No entanto, o começo não correspondeu às expectativas. A lua de mel terminou rapidamente para o treinador espanhol, que se viu diante de uma sequência de resultados negativos: o Chelsea já sofreu cinco derrotas e levou 20 gols em 11 partidas, uma média que preocupa quanto à capacidade da equipe de alcançar a estabilidade defensiva necessária.
A manutenção de Alonso pela diretoria do Chelsea acontece em um momento em que o clube londrino se acostumou a tomar decisões rápidas em relação aos técnicos que assumiram a missão de comandar o processo de reconstrução nos últimos anos, já que vários treinadores anteriores não tiveram tempo suficiente para implementar suas ideias ou alcançar a estabilidade desejada.
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Graham Potter e Liam Rosenior estão entre os exemplos mais marcantes, já que suas passagens pelo Chelsea terminaram em pouco tempo, em meio à queda de rendimento e ao fracasso em atender às expectativas ligadas ao projeto esportivo do clube, o que fez da estabilidade no comando técnico uma das principais questões em torno da equipe londrina.
Alonso ainda não chegou ao mesmo nível de pressão enfrentado por Potter e Rosenior antes de suas saídas, mas isso não significa que sua situação esteja livre de preocupações, especialmente porque os resultados atuais o colocam diante de um teste difícil, com o Chelsea precisando recuperar rapidamente o equilíbrio e dar sinais claros de que tem condições de competir.
A derrota para o Leeds aumentou a frustração entre os torcedores do Chelsea, que não esconderam a irritação com o desempenho da equipe e manifestaram claramente seu descontentamento durante a partida, em um recado que reflete a queda de confiança no grupo atual, além dos questionamentos sobre a capacidade de Alonso de resolver os problemas que surgiram desde o início da temporada.
O Chelsea abriu o placar contra o Leeds com Emanuel Emegha, aos 25 minutos, mas não conseguiu manter a vantagem. Noah Okafor empatou, e Dominic Calvert-Lewin marcou o segundo de pênalti. Depois, Okafor voltou a balançar as redes, anotando seu segundo gol e o terceiro de sua equipe, antes de Brenden Aaronson fechar a goleada nos acréscimos.
Após a partida, Alonso admitiu que seus jogadores têm um problema mental, afirmando que a equipe vive um momento difícil em termos de autoconfiança e que não conseguiu lidar da maneira adequada com a reação do Leeds no placar, o que permitiu ao adversário impor seu domínio no segundo tempo.
Tudo indica que a missão do treinador espanhol na próxima fase passa por sua capacidade de melhorar o desempenho defensivo e reduzir os erros que custaram à equipe um grande número de gols sofridos, além de encontrar soluções ofensivas mais eficazes, para que os resultados negativos não se transformem em uma crise prolongada que afete a posição do Chelsea nas competições nacionais.
Enquanto a diretoria insiste em não se precipitar no julgamento de seu novo treinador, Alonso terá de aproveitar a confiança atual para mudar a imagem apresentada pela equipe, sobretudo porque as experiências de técnicos anteriores em Stamford Bridge mostram que o respaldo da diretoria pode não durar muito se os resultados positivos não aparecerem.
Entre o desejo do Chelsea de evitar repetir os erros do passado e a pressão da torcida provocada pela queda nos resultados, Xabi Alonso se vê diante de um verdadeiro desafio para provar que é capaz de liderar o novo projeto, depois que um início cercado de grandes ambições se transformou em um teste precoce para seu futuro no clube londrino.