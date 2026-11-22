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O Chelsea revelou sua posição sobre a possível demissão do técnico espanhol Xabi Alonso após a pesada derrota por 4 a 1 para o Leeds United, ontem, sábado, pela 11ª rodada da Premier League. O resultado aumentou a pressão sobre o treinador e reacendeu os questionamentos sobre seu futuro no clube londrino.

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Segundo o jornal inglês "Metro", a diretoria do Chelsea não pensa em tomar decisões precipitadas sobre o futuro de Alonso e não pretende demiti-lo tão cedo em sua passagem pelo clube, apesar do início difícil e dos resultados negativos da equipe sob seu comando.

A contratação do treinador espanhol no meio do ano foi vista como um passo importante para o Chelsea, levando em conta o sucesso que ele obteve no Bayer Leverkusen, onde deixou uma marca forte em sua experiência na Alemanha, o que o transformou em um dos nomes mais cobiçados do mercado de técnicos.

A chegada de Alonso a Stamford Bridge aconteceu em meio a um clima de otimismo dentro do clube , sobretudo depois de uma janela de verão marcada por grandes investimentos no reforço do elenco, além da expectativa de que ele seria capaz de recolocar o Chelsea na briga por títulos, aproveitando a ausência de compromissos europeus, vista como um fator que poderia ajudar a equipe a se concentrar mais na Premier League.

No entanto, o começo não correspondeu às expectativas. A lua de mel terminou rapidamente para o treinador espanhol, que se viu diante de uma sequência de resultados negativos: o Chelsea já sofreu cinco derrotas e levou 20 gols em 11 partidas, uma média que preocupa quanto à capacidade da equipe de alcançar a estabilidade defensiva necessária.

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A manutenção de Alonso pela diretoria do Chelsea acontece em um momento em que o clube londrino se acostumou a tomar decisões rápidas em relação aos técnicos que assumiram a missão de comandar o processo de reconstrução nos últimos anos, já que vários treinadores anteriores não tiveram tempo suficiente para implementar suas ideias ou alcançar a estabilidade desejada.

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Graham Potter e Liam Rosenior estão entre os exemplos mais marcantes, já que suas passagens pelo Chelsea terminaram em pouco tempo, em meio à queda de rendimento e ao fracasso em atender às expectativas ligadas ao projeto esportivo do clube, o que fez da estabilidade no comando técnico uma das principais questões em torno da equipe londrina.

Alonso ainda não chegou ao mesmo nível de pressão enfrentado por Potter e Rosenior antes de suas saídas, mas isso não significa que sua situação esteja livre de preocupações, especialmente porque os resultados atuais o colocam diante de um teste difícil, com o Chelsea precisando recuperar rapidamente o equilíbrio e dar sinais claros de que tem condições de competir.

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A derrota para o Leeds aumentou a frustração entre os torcedores do Chelsea, que não esconderam a irritação com o desempenho da equipe e manifestaram claramente seu descontentamento durante a partida, em um recado que reflete a queda de confiança no grupo atual, além dos questionamentos sobre a capacidade de Alonso de resolver os problemas que surgiram desde o início da temporada.

O Chelsea abriu o placar contra o Leeds com Emanuel Emegha, aos 25 minutos, mas não conseguiu manter a vantagem. Noah Okafor empatou, e Dominic Calvert-Lewin marcou o segundo de pênalti. Depois, Okafor voltou a balançar as redes, anotando seu segundo gol e o terceiro de sua equipe, antes de Brenden Aaronson fechar a goleada nos acréscimos.

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Após a partida, Alonso admitiu que seus jogadores têm um problema mental, afirmando que a equipe vive um momento difícil em termos de autoconfiança e que não conseguiu lidar da maneira adequada com a reação do Leeds no placar, o que permitiu ao adversário impor seu domínio no segundo tempo.

Tudo indica que a missão do treinador espanhol na próxima fase passa por sua capacidade de melhorar o desempenho defensivo e reduzir os erros que custaram à equipe um grande número de gols sofridos, além de encontrar soluções ofensivas mais eficazes, para que os resultados negativos não se transformem em uma crise prolongada que afete a posição do Chelsea nas competições nacionais.

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Enquanto a diretoria insiste em não se precipitar no julgamento de seu novo treinador, Alonso terá de aproveitar a confiança atual para mudar a imagem apresentada pela equipe, sobretudo porque as experiências de técnicos anteriores em Stamford Bridge mostram que o respaldo da diretoria pode não durar muito se os resultados positivos não aparecerem.

Entre o desejo do Chelsea de evitar repetir os erros do passado e a pressão da torcida provocada pela queda nos resultados, Xabi Alonso se vê diante de um verdadeiro desafio para provar que é capaz de liderar o novo projeto, depois que um início cercado de grandes ambições se transformou em um teste precoce para seu futuro no clube londrino.