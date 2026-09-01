O astro internacional marroquino Neil El Aynaoui virou rapidamente a página da polêmica, depois de confirmar sua transferência para o Campeonato Alemão nos últimos instantes da janela de transferências, iniciando um novo capítulo de sua carreira após horas tensas em que o negócio ameaçou desmoronar.

O Leipzig anunciou a conclusão da contratação de El Aynaoui, vindo da Roma por empréstimo, em um movimento que põe fim à incerteza que cercou seu futuro nas últimas horas do mercado.

O clube alemão afirmou em comunicado, nesta terça-feira: "O astro da Copa do Mundo se junta ao Leipzig. O internacional marroquino de 25 anos chega por empréstimo do clube da Roma, com o Leipzig mantendo uma cláusula de compra como parte do negócio".

E confirmou: "O meio-campista, de 1,85 metro de altura, vestirá a camisa número 21".

El Aynaoui havia passado pelos exames médicos como preparação para concluir a transferência, antes de surgirem relatos sobre problemas que ameaçavam inviabilizar o negócio, depois de parecer que o acordo entre Roma e Leipzig estava perto de ser fechado.

Mas o clube alemão conseguiu superar os obstáculos e concluir o negócio, obtendo os serviços do jogador de 25 anos, que se prepara para viver sua primeira experiência no Campeonato Alemão.

A transferência de El Aynaoui acontece após uma temporada no clube italiano, em meio a uma forte concorrência pelas posições do meio-campo, com nomes como Niccolò Pisilli, Bryan Cristante e Manu Koné, o que tornava mais difícil a chance de o jogador marroquino conseguir minutos de jogo regulares.

Marcel Schäfer, diretor executivo de esportes do Leipzig, disse: "Com a chegada de Neil El Aynaoui, ganhamos um jogador que se encaixa perfeitamente ao nosso estilo de jogo e às nossas características. É um jogador muito ativo, que se destaca pela sua enorme intensidade sem a bola, além de ser capaz de dar vitalidade e criatividade ao meio-campo graças à sua grande habilidade na posse de bola".

E prosseguiu: "Neil sabe impor seu domínio tanto com a bola quanto sem ela, e consegue cobrir grandes espaços do campo. Na Copa do Mundo, provou mais uma vez sua capacidade de mostrar o seu melhor nos níveis mais altos".

E continuou: "Aos 25 anos, Neil possui grande experiência, e ainda tem muito a evoluir. Nós o acompanhamos por muitos anos, e observamos de perto o seu progresso. Por isso, ficamos felizes com sua chegada ao Leipzig".

Por sua vez, Neil El Aynaoui disse ao site oficial do Leipzig: "O Leipzig tem uma excelente reputação, e seu estilo de jogo — com sua alta intensidade, dinamismo e ambição na posse de bola — se encaixa perfeitamente comigo e combina com os meus pontos fortes. Estou ansioso para me juntar ao Leipzig, conhecer a cidade e enfrentar os próximos desafios no Campeonato Alemão, na Liga dos Campeões e na Copa da Alemanha".

E acrescentou: "As conversas com os representantes do clube e com Martín Demichelis foram muito convincentes desde o início, o que facilitou minha decisão. Estou muito animado com esse novo desafio, mal posso esperar para jogar com a equipe, e quero contribuir imediatamente para alcançarmos nossos objetivos".

De acordo com os relatos que antecederam o anúncio oficial, o Leipzig pagou 4 milhões de euros pelo empréstimo, mantendo a opção de comprar o contrato de El Aynaoui por 25 milhões de euros ao fim da temporada.