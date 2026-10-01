Os desdobramentos da eliminação da seleção do Bahrein na Copa do Golfo não pararam no simples fato de deixar a competição, depois que declarações à imprensa revelaram um desdobramento surpreendente ligado ao futuro do croata Dragan Talajić, treinador da seleção, que se torna o primeiro técnico a enfrentar a tempestade de uma saída após o fim da trajetória de uma das seleções na "Golfo 27".

A seleção do Bahrein havia se despedido do torneio ainda na fase de grupos, após sofrer uma pesada derrota diante do Iêmen pelo placar de 5 a 2, na terceira e última rodada, fazendo com que a seleção iemenita conquistasse a maior vitória de sua história na Copa do Golfo e eliminasse o Bahrein da competição de forma chocante.

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Após a partida, o jornalista esportivo Fahd Al-Jardan falou no programa "Dawrina Gheir" sobre o destino de Talajić, revelando que o treinador croata se despediu dos jogadores da seleção do Bahrein após a derrota diante do Iêmen, num indício claro de que o fim de sua trajetória com a equipe está próximo.

Al-Jardan disse durante sua participação no programa "Dawrina Gheir": "O croata Dragan Talajić, treinador da seleção do Bahrein, se despediu dos jogadores após a grande derrota diante do Iêmen e a eliminação do torneio", voltando-se as atenções para o próximo passo e para a dúvida sobre se a saída será anunciada oficialmente nas próximas horas.

Ao mesmo tempo, as quatro seleções classificadas se preparam para os jogos da semifinal, nos quais a Arábia Saudita enfrenta o Catar no estádio Al-Inma, enquanto os Emirados Árabes Unidos encaram Omã no estádio da Cidade Esportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal, ficando os vencedores classificados para a final, marcada para a terça-feira, dia 6 do mês corrente.

Dessa forma, a eliminação do Bahrein na "Golfo 27" não foi apenas uma despedida precoce do torneio, mas pode ser o ponto final na jornada de Talajić com a seleção, depois que a derrota histórica diante do Iêmen colocou o treinador croata no centro da tempestade e abriu as portas para uma mudança esperada no comando da comissão técnica.