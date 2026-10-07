Figuras importantes expressam preocupação com a participação do Manchester City: a Uefa parece estar de mãos atadas

Figuras importantes do mundo do futebol estão preocupadas com o fato de o Manchester City poder disputar a Liga dos Campeões na próxima temporada, escreve a BBC. As fontes anônimas em questão afirmam que não considerariam apropriado que o clube, que corre o risco de receber uma punição enorme, possa ganhar milhões com esse torneio ou com outra competição europeia.

No fim de setembro, veio à tona a notícia de que a Premier League considerou o City culpado por violar nada menos que 114 das 115 acusações. Entre 2009 e 2018, o City ocultou cerca de um bilhão de euros em receitas por meio de contratos fictícios com parceiros comerciais.

O City recorreu e insiste que é inocente, embora a imprensa britânica espere que uma punição severa esteja a caminho de qualquer forma. Ainda não está claro qual será exatamente essa punição. Devido à enorme dimensão das infrações, praticamente não há material de comparação disponível.

O Everton perdeu dez pontos em 2023 porque, segundo as regras da Premier League, gastou cerca de vinte milhões de euros a mais do que o permitido. O clube de Liverpool recorreu e, no fim, viu a punição ser quase reduzida pela metade, para seis pontos de dedução.

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A BBC falou recentemente com várias figuras importantes e escreve: "Predomina a sensação de que, se o City não vencer o recurso e por isso receber uma sanção pesada, não seria aceitável que pudesse competir com os principais clubes da Europa e desfrutar das vantagens financeiras correspondentes."

Uma fonte indica que a licença do City é tema de discussão na UEFA, mas que pouco pode ser feito, porque as autorizações são baseadas em informações atuais. Além disso, não são levadas em conta sanções baseadas em infrações do passado.

Se um clube cumprir os critérios mínimos de admissão, uma licença da UEFA não pode ser negada. Condenações por manipulação de resultados nos últimos dez anos ou um conflito relacionado à propriedade de vários clubes podem ser motivos para a UEFA revogar uma licença, mas isso não se aplica ao City.

A UEFA tem, no entanto, a possibilidade de iniciar um procedimento para verificar se o City, com base na punição iminente na Inglaterra, ainda atende aos requisitos mínimos. Os cenários serão discutidos em breve pela diretoria da UEFA e pelo CFCB, a comissão financeira independente da UEFA que fiscaliza se os clubes cumprem as regras do Fair Play Financeiro.

Ainda assim, mesmo uma investigação desse tipo aparentemente não seria capaz de impedir o City de participar de uma competição europeia. Em 2020, a UEFA já aplicou ao City uma suspensão de dois anos por "infrações graves" das regras do FFP entre 2012 e 2016. No entanto, a CAS anulou a suspensão, porque as infrações, segundo as regras da UEFA, já haviam prescrito.

"As licenças são concedidas com base no desempenho financeiro atual, então os fundamentos para recusá-las são pouco claros", disse uma fonte à BBC. Se o recurso do City for rejeitado, o clube poderá enfrentar perda de pontos, proibição de transferências e até rebaixamento.

Todo o processo contra o City já se arrasta há anos, o que torna bastante possível que o pedido de punição só seja conhecido após o fim da atual temporada. A audiência em que será definido o tamanho da punição para o City ainda precisa ser marcada. Assim, pode acontecer de o City jogar na Championship e na Liga dos Campeões na próxima temporada, caso se classifique para isso nesta temporada.

Mesmo que o City já receba uma punição nesta temporada e, por isso, não consiga se classificar para o futebol europeu pela tabela, ainda poderá garantir uma vaga europeia ao vencer a Copa da Liga Inglesa (Conference League) ou a FA Cup (Liga Europa). E essa possibilidade também é considerada injusta pelos influentes entrevistados.



