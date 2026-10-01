FIFA proíbe homenagem máxima a Lionel Messi (39)

A FIFA impede uma homenagem especial da Argentina a Lionel Messi. A federação argentina quer deixar de usar a camisa 10 após a despedida do atacante de 39 anos, mas os regulamentos da entidade máxima do futebol mundial tornam isso impossível.

Messi anunciou em 31 de agosto que vai se aposentar da seleção, após uma impressionante carreira internacional de mais de duas décadas. O atacante do Inter Miami se despede oficialmente do público argentino em 6 de outubro, durante o amistoso contra Benin, no Estadio Monumental, em Buenos Aires.

Os argentinos querem então aposentar em definitivo a icônica camisa 10. Messi disputou 207 partidas pela seleção e marcou 125 gols. A superestrela levou seu país à final da Copa do Mundo de 2026 pela terceira vez, mas desta vez a Espanha foi forte demais e venceu por 1 a 0.

No entanto, as regras da FIFA representam um obstáculo incontornável para a Argentina. Durante torneios internacionais de seleções, os números de 1 a 26 precisam ser atribuídos, o que torna impossível retirar em definitivo um número que esteja nesse intervalo.

A Libéria já enfrentou o mesmo problema no passado. O país havia aposentado a camisa 14 em homenagem a George Weah, mas, durante as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o número precisou ser atribuído mesmo assim a Nicholas Andrews por causa das diretrizes da FIFA.

O técnico Lionel Scaloni ainda não anunciou quem ficará com o número de Messi. “Não somos obrigados a atribuí-lo para os próximos jogos, então não vamos dá-lo a ninguém até depois do jogo de despedida do Leo. Só que ainda não decidimos a quem”, disse o treinador de 48 anos.

Segundo o repórter Federico Bueno, da ESPN Argentina, porém, internamente já foi definido quem é o principal candidato. “Se Scaloni renovar seu contrato como técnico da Argentina, Nico Paz será o novo camisa 10. Isso foi decidido internamente”, afirmou Bueno.

O meia ofensivo de 22 anos é considerado um dos mais promissores do mundo. O ex-meio-campista do Real Madrid, que no verão passado se transferiu em definitivo para o Como por 60 milhões de euros e tem uma cláusula de recompra de 80 milhões de euros em seu contrato, disputou até agora onze partidas pela Argentina e marcou uma vez.