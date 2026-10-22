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A FIFA abriu oficialmente o processo de licitação pelos direitos de transmissão pela televisão e por streaming, nos Estados Unidos, da histórica Copa do Mundo de 2030. A entidade máxima do futebol mundial busca ativamente propostas inovadoras de transmissão após um forte aumento da audiência nos Estados Unidos durante os últimos torneios internacionais.

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Começa a disputa pelos direitos de transmissão

A FIFA oficialmente abriu um processo de licitação pelos direitos de transmissão da Copa do Mundo de 2030. Os pacotes disponíveis abrangem a cobertura televisiva e por streaming nos Estados Unidos e em Porto Rico. Os interessados também têm a opção de adquirir os direitos da edição de 2034 do torneio.

O processo de licitação ocorre em meio a rápidas mudanças no mercado global de transmissões esportivas. Emissoras e plataformas digitais têm até 19 de novembro para apresentar suas propostas oficiais à entidade que comanda o futebol mundial. Executivos do setor devem preparar ofertas milionárias para garantir os direitos do maior torneio do futebol de seleções.

FIFA busca soluções inovadoras de transmissão

Dirigentes do futebol estão incentivando soluções modernas de transmissão para os próximos torneios mundiais. Em comunicado oficial, a FIFA afirmou que continua aberta a “abordagens inovadoras” para alcançar públicos maiores em toda a região.

Essa abordagem modernizada acompanha a recente tendência global de entrada das plataformas de streaming no mercado de esportes ao vivo. No início desta semana, a gigante global do streaming Netflix anunciou que havia adquirido os direitos de transmissão da Copa do Mundo de 2030 na Espanha e em Andorra. O acordo histórico indica que a FIFA está disposta a considerar parceiros de mídia além das emissoras tradicionais de TV linear.

Getty Images

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Um torneio mundial sem precedentes se aproxima

A edição de 2030 promete ser um evento de logística complexa, distribuído por vários continentes. Espanha, Portugal e Marrocos serão os principais países-sede do torneio.

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No entanto, foram feitos preparativos especiais para marcar o centenário da primeira edição. Argentina, Paraguai e Uruguai receberão as partidas inaugurais antes de a competição seguir para a Europa e a África. Após esse evento histórico, a Arábia Saudita foi escolhida como sede exclusiva da Copa do Mundo de 2034.

Audiência nos Estados Unidos continua em forte crescimento

A disputa pelos direitos de transmissão nos Estados Unidos deve ser acirrada após um grande aumento do interesse no país. A Fox detinha os direitos exclusivos de transmissão em inglês da Copa do Mundo de 2026, sediada conjuntamente por Estados Unidos, Canadá e México. Já a Telemundo adquiriu os direitos de transmissão televisiva em espanhol do mesmo torneio.

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Segundo dados da FIFA, a Copa do Mundo de 2026 registrou uma média de 13,5 milhões de espectadores por partida na TV linear e nas plataformas de streaming nos Estados Unidos. O número representou um aumento de 166% em relação ao torneio de 2022, no Catar, e demonstrou o enorme valor comercial dos futuros pacotes de direitos de transmissão.