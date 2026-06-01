"Ficaria surpreso se Robin van Persie pudesse continuar como técnico do Feyenoord"

Leon ten Voorde prevê que Robin van Persie será demitido do cargo de técnico do Feyenoord neste verão. É o que afirma o jornalista do Tubantia e do Algemeen Dagblad no programa Voetbalpraat, da ESPN.

Na segunda-feira, Dévy Rigaux, o novíssimo diretor técnico do Feyenoord, gerou dúvidas sobre o futuro de Van Persie. Ao ser questionado sobre o assunto, ele respondeu: “Primeiro vamos analisar a última temporada e depois tomar uma decisão.”

“Vamos dedicar tempo a essa decisão. Não estabelecemos um prazo. Quando estiver claro para onde queremos ir, tomaremos uma decisão”, concluiu o belga.

Mais tarde nesta segunda-feira, o programa “Voetbalpraat” vai fazer uma retrospectiva dessa declaração. Kwakman entende Rigaux. “Não acho estranho que ele queira primeiro colocar tudo em ordem. Talvez ele converse com jogadores e membros da comissão técnica. Ele vai começar a trabalhar agora e tem tempo para isso, no início de junho. Então, na verdade, acho que soa bastante lógico”, disse o analista.

Marciano Vink concorda com ele. “É bastante lógico que se faça uma avaliação minuciosa. Se a gente observar, por exemplo, como foram tratados os craques do time, como se desenrolou a situação com Timber, a capitania, como as contratações foram implementadas no time… Essas são coisas que, na minha opinião, um diretor técnico leva em conta.”

“Será que Van Persie está deitado, sem se preocupar, em sua espreguiçadeira na praia? Eu acho que sim. A única coisa que realmente jogou a seu favor é que ele atingiu a meta: uma vaga na Liga dos Campeões”, diz Vink.

Ten Voorde espera que Rigaux acabe demitindo Van Persie. “Mal consigo imaginar que ele ainda esteja totalmente em branco. Acho que ele já tem uma ideia com base na qual acabará por tomar sua decisão. Depois da coletiva de imprensa de hoje, ficaria surpreso se Van Persie continuasse como técnico do Feyenoord”, conclui o jornalista.