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Feyenoord x Inter pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Feyenoord x Inter de Milão
Feyenoord
Inter de Milão
Liga dos Campeões

Prévia completa de Feyenoord x Inter na Champions League. Analisamos táticas, novidades das equipes, momento atual e muito mais.

Prévia de Feyenoord x Inter pela Champions League

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Liga dos Campeões - Rodada 4
de Kuip

A Inter viaja a Roterdã para enfrentar o Feyenoord pela Champions League, no estádio De Kuip, na terça-feira, 3 de novembro. A partida começa às 16h (EST) e às 20h (GMT).

Inter precisa reagir após um fim de semana ruim

A Inter perdeu a liderança da Serie A após uma dura derrota por 3 a 1 para o Milan no Derby della Madonnina. Vice-campeã da Champions League em 2023 e 2025, a Inter começou mal a campanha nesta edição, com apenas três pontos em três jogos. As derrotas para Real Madrid e Club Brugge representaram o pior início possível, mas a equipe de Christian Chivu conquistou uma vitória apertada por 1 a 0 sobre o Shakhtar na última rodada para começar a reagir na competição.

FC Internazionale Milano v FC Shakhtar Donetsk - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Jogos do Feyenoord têm sido garantia de gols

O Feyenoord não vence há três partidas em todas as competições, sequência que inclui dois empates na Eredivisie e uma derrota para o Real Betis na Champions League. Depois de uma derrota pesada para o Barcelona e de uma vitória por 3 a 2 em casa sobre o Como, aprendemos a esperar de tudo da equipe de Gio van Bronckhorst nesta competição. Nove dos últimos 13 jogos do Feyenoord em todas as competições tiveram mais de 3,5 gols no total, então há mesmo entretenimento quando a equipe entra em campo.

Feyenoord v Como 1907 - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

  • O Feyenoord terá de lidar com as ausências de longa duração de Bart Nieuwkoop, Jordan Bos e Thomas Beelen.
  • A Inter segue sem o capitão Lautaro Martinez, que sofreu uma lesão contra o Club Brugge anteriormente na competição.
  • A Inter também não conta com Curtis Jones, John Stones e Benjamin Pavard. Alessandro Bastoni, por sua vez, está suspenso.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Feyenoord x Inter de Milão

4-3-3
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
Formação
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT
3-5-2
T. ErnstT. ErnstJ. LopezJ. LopezT. WatanabeT. WatanabeG. ReadG. ReadM. MarmolM. MarmolC. VanhoutteC. VanhoutteO. TarghallineO. TarghallineG. ZechielG. ZechielL. ValenteL. ValenteA. Hadj MoussaA. Hadj MoussaN. FerriN. FerriJ. MartinezJ. MartinezM. AkanjiM. AkanjiY. BisseckY. BisseckC. AugustoC. AugustoN. BarellaN. BarellaH. MkhitaryanH. MkhitaryanP. ZielinskiP. ZielinskiA. DioufA. DioufF. DimarcoF. DimarcoM. ThuramM. ThuramF. EspositoF. Esposito
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT
4-3-3
Feyenoord

Time titular

Inter de Milão

Técnico

  • G. van Bronckhorst
  • C. Chivu

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