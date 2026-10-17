Feyenoord vence jogo maluco de sete gols fora de casa contra o Telstar

O Feyenoord conquistou uma vitória espetacular fora de casa sobre o Telstar na noite de sábado. A equipe de Giovanni van Bronckhorst levou a melhor por 4 a 3 em um jogo repleto de gols. Sem Steijn foi decisivo para o time de Roterdã, com dois gols, e a vitória ampliou a vantagem sobre o PSV.

Van Bronckhorst fez quatro mudanças no time titular em relação à vitória por 3 a 2 sobre o Como pela Liga dos Campeões. Tsuyoshi Watanabe e Thijs Kraaijeveld formaram a dupla de zaga, enquanto Steijn e Gaoussou Diarra também começaram jogando; Jeremiah St. Juste, Javi López, Luciano Valente e Oussama Targhalline ficaram no banco. No Telstar, o técnico Henk Brugge optou por deixar o capitão Jeff Hardeveld no banco.

O Feyenoord teve um início dos sonhos em Velsen-Zuid e precisou de apenas 25 segundos para abrir o placar. Givairo Read avançou pela direita e cruzou para Diarra na segunda trave. Ele finalizou com firmeza: 0 a 1. Foi o gol mais rápido desta temporada da Eredivisie, mas o Telstar não se entregou e levou perigo, entre outros, com Martha.

Aos 21 minutos, Nacho Ferri ampliou a vantagem do Feyenoord. Após Watanabe acertar o travessão em uma cobrança de escanteio, o atacante espanhol aproveitou o rebote e mandou a bola para a rede. Ferri marcou seu sexto gol no campeonato e se igualou ao artilheiro da Eredivisie, Søren Tengstedt. O Telstar, porém, reagiu quando Charles Vanhoutte perdeu a bola e Owusu surpreendeu o goleiro Tjark Ernst com um chute de longe de trajetória irregular: 1 a 2. O goleiro alemão certamente vai se cobrar pelo gol sofrido.

A resposta do Feyenoord foi quase imediata. Dois minutos depois, Steijn restabeleceu a vantagem de dois gols. Gjivai Zechiël lançou Read em profundidade com um excelente passe, e o lateral-direito deixou a bola pronta para Steijn marcar o 1 a 3. O Telstar, contudo, não desistiu e voltou a diminuir a diferença aos 37 minutos, quando Patrick Brouwer aproveitou uma jogada de Owusu que não havia sido bem concluída e mandou a bola para a rede: 2 a 3.

A partida continuou bastante disputada após o intervalo. Pouco depois dos 50 minutos, o Feyenoord teve uma ótima chance de voltar a abrir vantagem. O árbitro Jeroen Manschot marcou pênalti por um suposto toque da bola na mão do defensor Soualhia, do Telstar. A decisão foi mantida mesmo após uma longa revisão do VAR. Steijn não se abalou e, aos 57 minutos, converteu a cobrança para marcar seu segundo gol da noite: 2 a 4.

Van Bronckhorst decidiu então mexer na equipe e colocou Javi López e Oussama Targhalline nos lugares de Kraaijeveld e Vanhoutte. O Telstar também fez uma mudança, com a entrada de Jelani Seedorf no lugar de Thórisson. O time da casa continuou acreditando que poderia conseguir um resultado e voltou a diminuir a diferença aos 69 minutos, graças a Noach Shenkman, que marcou o 3 a 4 com uma bela cabeçada. Assim, pela terceira vez, o Feyenoord teve de temer perder uma vantagem confortável.

No fim, o Feyenoord conseguiu segurar a vantagem mínima e conquistou sua quinta vitória consecutiva em todas as competições. O time de Roterdã aproveitou a surpreendente derrota do PSV por 2 a 1 para o ADO Den Haag, mais cedo no sábado, e ampliou para quatro pontos sua vantagem sobre a equipe de Eindhoven. O Feyenoord, assim, impôs um duro golpe ao rival uma semana antes do confronto entre os dois times, no domingo, 25 de outubro, em Eindhoven. O Telstar, por sua vez, ocupa a 15ª posição.