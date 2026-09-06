Feyenoord toca em ponto sensível no Ittihad Club: "Eles encararam isso como uma ofensa"

Kenneth Perez acha que o Ittihad Club viu a exigência do Feyenoord por uma garantia bancária como uma ofensa, como disse no Dit Was Het Weekend, da ESPN. No domingo, parecia que Anis Hadj Moussa deixaria o clube rumo à equipe saudita, mas ainda assim não foi possível chegar a um acordo, embora tudo parecesse estar encaminhado.

A garantia bancária pedida acabou não vindo, o que faz o ponta parecer destinado a permanecer no Feyenoord nesta janela de transferências. "O Ittihad encarou isso como uma ofensa, me parece", diz Perez.

"Se você pede a um clube saudita, que é propriedade do Estado, uma garantia bancária porque, caso contrário, tem medo de que eles não consigam te pagar, eles pensam: ‘desculpa, o quê?’", acrescenta o dinamarquês.

Na sequência, Milan van Dongen explica em que momento se pede uma garantia bancária. "Quando há dúvida se um clube, por exemplo, vai quebrar ou entrar em problemas financeiros tão estranhos que você passa a duvidar se ele realmente pode pagar."

Anteriormente, o Ajax fez negócios com o Ittihad Club na transferência de Steven Bergwijn. Segundo Perez, o clube de Roterdã poderia ter consultado o Ajax para descobrir se o gigante saudita é confiável quando o assunto é pagamento.

Grandes valores de transferências costumam ser pagos em várias parcelas. Assim, os cerca de quarenta milhões de euros envolvidos em Hadj Moussa também não seriam pagos de uma vez. "Claro que você só libera a licença do jogador quando recebe a primeira parte. Aí você poderia ligar para outros clubes e perguntar: ‘ei, quão confiáveis eles são?’"

"E se disserem que é tudo excelente, então dá para fazer negócio, não?", afirma o ex-jogador. "Mas o quanto o Feyenoord realmente queria essa transferência?", questiona Kees Kwakman. "Do ponto de vista esportivo, eu até entendo." Van Dongen e Perez, então, não entendem que o clube de Roterdã deixaria passar a proposta por esse valor.

"Eles acabaram de deixar o centroavante deles sair (Ayase Ueda, redação). Então eu entendo, do ponto de vista esportivo, que você pense: ‘isso é bem doloroso. Mas tanto dinheiro... É algo que você quase não pode deixar passar", conclui Kwakman.