O Feyenoord busca a recuperação na Champions League após a derrota por 3 a 2 para o Excelsior no sábado. Giovanni van Bronckhorst muda o time em várias posições para enfrentar o FC Porto, como mostra a escalação. O duelo europeu no De Kuip começa às 21h.
O frequentemente criticado Tjark Ernst dá lugar a Florian Kastenmeier. Givairo Read ocupa o lado direito, enquanto Javi López volta à lateral esquerda. Isso porque Mika Mármol retorna à zaga, ao lado de Thijs Kraaijeveld.
Charles Vanhoutte mantém seu lugar no meio-campo do time de Roterdã. Oussama Targhalline volta a ser titular contra o Porto, e Gjivai Zechiël também começa jogando.
Anis Hadj Moussa se recuperou a tempo para o importante duelo europeu no De Kuip. "Ele conseguiu treinar normalmente, então está pronto para terça-feira", disse Van Bronckhorst em uma entrevista coletiva na segunda-feira.
Shaqueel van Persie ganha a preferência para atuar como centroavante, à frente de Nacho Ferri. Luciano Valente volta a ser utilizado por Van Bronckhorst como ponta esquerda, depois de atuar como meio-campista contra o Excelsior no sábado.
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O Feyenoord, portanto, teve um ensaio geral muito decepcionante com a derrota por 3 a 2 para o rival da cidade, Excelsior. PSV e Ajax aproveitaram ao máximo o tropeço do concorrente.
O Porto venceu o USC Paredes na quarta fase da Copa de Portugal. No campeonato nacional, a equipe de Francesco Farioli lidera com cinco pontos de vantagem sobre o Benfica.
Escalação do Feyenoord: Kastenmeier; Read, Kraaijeveld, Mármol, López; Vanhoutte, Zechiël, Targhalline; Hadj Moussa, Van Persie, Valente
Escalação do FC Porto: D. Costa; A. Costa, Bednarek, Kiwior, Sanusi; Veiga, Rosario, Froholdt; Pepê, Gimenez, Pietuszewski.