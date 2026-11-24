Florian Kastenmeier fez uma boa estreia pelo Feyenoord na noite de terça-feira. O goleiro substituiu Tjark Ernst, que perdeu a posição, contra o FC Porto e se saiu muito bem, apesar da derrota por 0 a 1. Voetbalzone dá notas a todos os jogadores do Feyenoord que atuaram por pelo menos 45 minutos.
Giovanni van Bronckhorst esperava acertar as coisas com a mudança no gol, mas o Feyenoord já estava atrás no placar depois de apenas dois minutos. O veloz Oskar Pietuszewski passou com enorme facilidade por Givairo Read, e a bola entrou após bater no joelho de Oussama Targhalline. Foi um lance infeliz, pelo qual Kastenmeier pouco podia fazer.
Depois disso, o Feyenoord não fez um primeiro tempo ruim. O principal perigo no ataque veio de Anis Hadj Moussa, que estava de volta. Na hora de concluir as jogadas, porém, faltou precisão ao time de Roterdã: Luciano Valente e Javi López não aproveitaram bem suas chances.
O Feyenoord mostrou organização razoável na construção das jogadas, em parte graças a Kastenmeier. O goleiro alemão demonstrou tranquilidade com a bola nos pés e acertou alguns belos passes. Pouco antes do intervalo, também fez uma defesa espetacular para impedir o 0 a 2 de Santiago Gimenez, sob os gritos de comemoração da torcida do Feyenoord.
Kastenmeier também teve uma boa atuação após o intervalo. Com algumas defesas, manteve o Feyenoord no jogo, e a torcida no De Kuip continuou a sonhar com um empate no fim. Para isso, o time seguia dependendo sobretudo de uma jogada inspirada de Hadj Moussa, que deu muito trabalho a seu marcador direto, Zaidu Sanusi.
Targhalline, que fez uma boa partida apesar do infeliz gol contra, ainda chegou perto do empate nos minutos finais. Em um chute de longe, mandou a bola no travessão. Mas o 1 a 1 não veio, nem mesmo depois que o árbitro Irfan Peljto sentiu seu relógio vibrar após uma cabeçada de Nacho Ferri. O VAR interveio no lance e, assim, a partida terminou em 0 a 1.
Notas do Feyenoord:
Florian Kastenmeier 7,5
Givairo Read 4
Thijs Kraaijeveld 6,5
Mika Mármol 6,5
Javi López 5
Charles Vanhoutte 5,5
Oussama Targhalline 7,5
Gjivai Zechiël 5,5
Anis Hadj Moussa 7
Shaqueel van Persie 6
Luciano Valente 6