O Feyenoord voltou suas atenções para Bojan Miovski, informam Sky Sports e The Rangers Review. O atacante de 27 anos do Rangers FC é visto em Rotterdam-Zuid como um possível sucessor de Ayase Ueda, que se transferiu para o Lille OSC. Uma transferência por empréstimo é uma das possibilidades.
Segundo o The Rangers Review, o Feyenoord consultou o Rangers na segunda-feira sobre as condições para que Miovski possa chegar ao De Kuip. O jornalista Joshua Barrie relata que o clube escocês estaria disposto a colaborar com uma transferência temporária do atacante.
Ueda se transferiu para a França por cerca de 15 milhões de euros, o que deu ao Feyenoord espaço para preencher novamente a posição de centroavante. No momento, o clube conta com apenas dois centroavantes: Nacho Ferri e Shaqueel van Persie.
O nome de Miovski já passou a ganhar força no Feyenoord. Sky Sports informa que o Feyenoord já entrou em contato com os representantes do atacante norte-macedônio.
Uma saída de Miovski do Rangers não está descartada. O gigante escocês está trabalhando para contratar Kevin Kelsy, do Portland Timbers, que já passou com sucesso nos exames médicos no Ibrox.
Caso o Rangers conclua de fato a transferência de Kelsy, isso pode abrir a porta para a saída de Miovski. O atacante foi contratado no ano passado por 3 milhões de euros junto ao Girona, mas não se tornou titular absoluto na Escócia.
Miovski entrou em campo pelo Rangers em 26 partidas do campeonato na temporada passada. Nelas, o jogador de 41 partidas pela seleção da Macedônia do Norte marcou sete gols e com frequência precisou se contentar com um papel de reserva acionado ao longo dos jogos.
Miovski tem contrato com o Rangers até meados de 2029, o que significa que o Feyenoord terá de negociar com os escoceses uma taxa de transferência. Segundo a avaliação de mercado atual, o atacante tem valor estimado em cerca de 2,5 milhões de euros.