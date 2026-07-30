O Feyenoord rejeitou de forma categórica uma proposta inicial do FC Twente por Jerayno Schaken, segundo informa a ESPN. Os Tukkers teriam oferecido um milhão de euros pelo atacante de dezessete anos, mas o clube de Roterdã não pretende deixar seu talento sair neste verão. O diretor técnico Erik ten Hag já prepara uma oferta melhorada, ao que tudo indica.

Na manhã de quinta-feira, o De Telegraaf já havia informado que o FC Twente apresentou uma oferta de um milhão de euros ao Feyenoord. O clube de Enschede quer tirar Schaken de De Kuip e o vê como um reforço para o futuro, com perspectiva de minutos na Eredivisie.

Segundo a ESPN, o diretor do Feyenoord Dévy Rigaux, no entanto, descartou imediatamente a proposta. Dentro do clube de Roterdã, o filho do ex-internacional da seleção da Holanda e ex-jogador do Feyenoord Ruben Schaken é considerado um atleta de muito potencial, o que faz com que uma saída neste momento seja algo fora de cogitação.

Schaken se transferiu no ano passado, sem custos, do sc Heerenveen para o Feyenoord. Durante a atual pré-temporada, o atacante ainda não entrou em campo sob o comando do técnico Giovanni van Bronckhorst, mas isso não impediu o clube de demonstrar grande confiança nele.

O FC Twente parece ainda não ter desistido apesar da recusa. Segundo a ESPN, a expectativa é que o clube volte em curto prazo com uma segunda oferta, na esperança de ainda fazer o Feyenoord pensar melhor.

A intenção dos Tukkers é integrar Schaken imediatamente ao elenco principal do técnico John van den Brom. Lá, ele teria de aumentar a concorrência no setor ofensivo e oferecer opções extras de ataque.

Atualização 16h00 - Algemeen Dagblad: Feyenoord e FC Twente ainda não conversaram sobre Schaken

Curiosamente, o Algemeen Dagblad contradiz a informação sobre uma proposta oficial. O jornal informa que o FC Twente tem interesse em Schaken, mas que, por enquanto, não houve uma abordagem concreta. Segundo o AD, Feyenoord e FC Twente sequer tiveram conversas entre si sobre o ponta de dezessete anos.