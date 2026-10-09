O Feyenoord encerrou o exercício financeiro de 2025/26 com um prejuízo líquido de nada menos que 12,6 milhões de euros, anunciou o clube de Roterdã na tarde desta sexta-feira por meio de seus canais oficiais.

A receita caiu na última temporada nada menos que 51,5 milhões de euros, para 115,2 milhões de euros, principalmente por causa das receitas consideravelmente menores vindas das competições europeias. O Feyenoord espera que as receitas voltem a subir de forma significativa na temporada atual.

Os números financeiros contrastam fortemente com o exercício anterior, no qual o Feyenoord ainda havia se beneficiado por ter chegado às oitavas de final da Liga dos Campeões. Na última temporada, os rotterdamers não passaram da fase de liga na Liga Europa, o que fez com que especialmente a premiação europeia fosse consideravelmente menor. Como os custos permaneceram praticamente iguais, o prejuízo operacional subiu para 25,7 milhões de euros.

O Feyenoord ressalta que os custos também incluem os bônus para jogadores e comissão técnica pela classificação à fase de liga da Liga dos Campeões na temporada 2026/27. O clube terminou a última temporada na segunda colocação da Eredivisie e, com isso, garantiu participação na principal competição europeia. A expectativa, portanto, é de que a receita volte a aumentar consideravelmente no exercício em andamento.

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No mercado de transferências, o Feyenoord conseguiu, por outro lado, gerar receitas significativas. O clube de Roterdã se despediu, entre outros, de Dávid Hancko, Igor Paixão, Quilindschy Hartman, Antoni Milambo e Quinten Timber, que juntos proporcionaram receitas substanciais com transferências.

O resultado com taxas de transferências, ou seja, o resultado das transferências de jogadores após a contabilização de itens como amortizações, ficou em um valor positivo de 9,4 milhões de euros. No entanto, isso foi insuficiente para compensar o prejuízo operacional. Após o desconto de juros e impostos, restou um prejuízo líquido de 12,6 milhões de euros, fazendo com que o patrimônio líquido do Feyenoord caia para 24,7 milhões de euros.

O diretor financeiro Pieter Smorenburg aponta principalmente para a queda das receitas europeias como explicação para os números decepcionantes. "As menores receitas europeias afetaram muito fortemente o resultado", disse Smorenburg ao site do clube. "Isso reforça a importância da disciplina financeira e de um bom equilíbrio entre nossas ambições esportivas e os recursos disponíveis."