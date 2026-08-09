Feyenoord recebe proposta séria por Ayase Ueda, alto valor pedido é revelado

Ayase Ueda desperta o interesse do Fenerbahçe, que já apresentou uma primeira proposta ao Feyenoord, informa a Voetbal International. No entanto, ainda é uma dúvida se o japonês realmente quer se transferir para a Turquia.

Nas últimas semanas, muita coisa tem acontecido em torno do artilheiro da Eredivisie da temporada passada. Haveria interesse da Premier League no atacante. Brighton & Hove Albion e Leeds United teriam procurado o clube de Roterdã. No entanto, isso não se transformou em propostas concretas, mas o Fenerbahçe já avançou.

Segundo a VI, uma proposta séria foi feita por Ueda, o que fará com que o Feyenoord se sente à mesa com o clube turco. Dévy Rigaux já provou ser um negociador duro, mas estaria disposto a vender sua principal referência no ataque. Com isso, pode ser liberado orçamento para o restante da janela de transferências.

Segundo relatos, o clube de Roterdã quer receber cerca de 25 milhões de euros pelo atacante japonês. No entanto, não está claro se Ueda vê com bons olhos uma transferência para a Süper Lig, já que ele teria como prioridade uma ida para a Premier League.

De acordo com a Voetbal International, Rigaux adotará uma postura mais flexível nas negociações do que durante as conversas com a Roma por Givairo Read, que acabou desistindo. Ueda ainda tem contrato por mais dois anos e poderá sair pelo valor desejado. Se o atacante estiver aberto a uma transferência para o Fenerbahçe, o diretor técnico quer fechar negócio rapidamente.

O possível sucessor do atacante de 27 anos já está nos bastidores. Nacho Ferri foi contratado neste verão por dez milhões de euros junto ao KVC Westerlo. Shaqueel van Persie também bate fortemente à porta, embora Giovanni van Bronckhorst o tenha utilizado até aqui principalmente como ponta direita.

Nessa posição também atua Anis Hadj Moussa, que igualmente deve render uma quantia alta ao clube de Roterdã. Anteriormente, foi revelado que o ponta desperta o interesse de, entre outros, Como 1907, Paris FC e Sunderland.