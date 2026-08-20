Feyenoord recebe proposta da Premier League por Targhalline

Oussama Targhalline é um jogador cobiçado. O jornalista italiano Gianluca Di Marzio informou nesta quinta-feira que quatro clubes têm interesse no meio-campista do Feyenoord.

Segundo Di Marzio, o Hull City tem a melhor chance de contratar o jogador do Feyenoord. O clube promovido à Premier League já fez duas propostas ao Feyenoord.

O Porto de Francesco Farioli também acompanha com muito interesse os desdobramentos em torno de Targhalline. Além disso, Atalanta e Bologna também estão na disputa, como destacou Di Marzio nesta quinta-feira.

Targhalline vai analisar todas as opções nos próximos dias. Depois, decidirá se seu futuro está no Feyenoord ou se prefere uma aventura em uma das principais ligas da Europa.

Aliás, o Feyenoord discorda totalmente da informação da ESPN sobre Targhalline. A detentora dos direitos de transmissão, entre eles os da Eredivisie, escreveu mais cedo, nesta quarta-feira, que o meio-campista e seu clube caminham para uma ruptura.

A possível ruptura seria consequência de negociações contratuais frustrantes. Inicialmente, o Feyenoord pretendia renovar o vínculo de Targhalline, segundo foi informado. Essas conversas depois terminaram em decepção para Targhalline, de acordo com a ESPN.

Targhalline ficou os 90 minutos no banco no domingo pelo Feyenoord, que não passou de um empate por 2 a 2 com o Go Ahead Eagles. Seu contrato em De Kuip vai até o verão de 2028.