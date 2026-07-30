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Jeroen van Poppel

Traduzido por

Feyenoord recebe nova proposta alta por Read: delegação voa para a Holanda para fechar o negócio

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G. Read

A Roma está fazendo de tudo para contratar Givairo Read, informa a Voetbal International. O gigante italiano apresentou uma proposta alta ao Feyenoord no fim da quarta-feira, e as negociações entre os dois clubes já estão em andamento.

Segundo a VI, a Roma apresentou na quarta-feira, pouco antes da meia-noite, uma oferta de no mínimo 25 milhões de euros. Com isso, os romanos parecem ter, por enquanto, a vantagem na disputa pelo lateral-direito de 20 anos.

A proposta deu ao Feyenoord motivo suficiente para se sentar à mesa com o clube italiano. Por isso, uma delegação da Roma quer viajar para Roterdã para dar continuidade às conversas e concluir a transferência o mais rápido possível.

O próprio Read já chegou a um acordo pessoal com a Roma. O lateral-direito pode assinar um contrato de cinco temporadas na capital italiana.

A ideia é que Read, assim que Feyenoord e Roma chegarem a um acordo definitivo, viaje imediatamente com a delegação para Roma. O clube da Serie A quer concluir a transferência o mais rápido possível.

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Nos bastidores, o Nottingham Forest segue acompanhando a situação de perto. O clube da Premier League já havia visto três propostas serem rejeitadas pelo Feyenoord, mas ainda pode decidir voltar com uma oferta melhorada.

Uma nova investida do Nottingham Forest pode resultar em uma disputa direta com a Roma pela assinatura de Read. Por enquanto, porém, os italianos parecem estar em vantagem graças à recente oferta milionária.

Além de Roma e Nottingham Forest, Bayern de Munique, Newcastle United e Paris FC também já haviam se movimentado por Read ou buscado informações sobre sua situação.

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