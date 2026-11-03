Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
FBL-C1-EUR-FEYENOORD-INTER MILANAFP
Rian Rosendaal
Traduzido por

Feyenoord recebe notas na Liga dos Campeões: chuva de notas insuficientes em noite dramática

Feyenoord x Inter de Milão
Feyenoord
Inter de Milão
Liga dos Campeões
Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável
Sinal Aberto
SBT Logo

SBT

✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira

✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato

✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT)

Preço mensal a partir deGratuito
Cobertura Total
Max

Max

✅ Transmite 100% das partidas do torneio ao vivo

✅ Permite assistir a replays integrais e conteúdos sob demanda

✅ Acesso em múltiplos dispositivos conectados (Smart TV, celular e PC)

Preço mensal a partir deR$ 29,90 por mês
Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável
Sinal Aberto
SBT Logo

SBT

✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira

✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato

✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT)

Preço mensal a partir deGratuito
Cobertura Total
Max

Max

✅ Transmite 100% das partidas do torneio ao vivo

✅ Permite assistir a replays integrais e conteúdos sob demanda

✅ Acesso em múltiplos dispositivos conectados (Smart TV, celular e PC)

Preço mensal a partir deR$ 29,90 por mês
Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável

Um Feyenoord apagado perdeu por 3 a 0 para a Inter de Milão nesta terça-feira, na fase de grupos da Liga dos Campeões, praticamente sem oferecer resistência. Foi um duro golpe para a equipe do técnico Giovanni van Bronckhorst. Voetbalzone dá, como de costume, notas aos titulares do time de Roterdã e aos jogadores que atuaram por pelo menos 45 minutos.

Tjark Ernst 4

O goleiro alemão pareceu mal posicionado no gol que abriu o placar para a Inter de Milão logo no início, marcado por Yann Aurel Bisseck. O lateral-direito colocou a bola no canto oposto, e Ernst não conseguiu defender. Mais tarde, o goleiro do Feyenoord se atrapalhou ao receber um passe para trás, mas, para sua sorte, o erro não teve consequências para a equipe. Ernst ainda precisou buscar a bola no fundo da rede mais duas vezes em uma noite dramática para o time de Roterdã.

Givairo Read - 4,5

Thijs Kraaijeveld - 6 

Próximas partidas
HEE

HEE

Eredivisie

08 de nov. de 2026

FEY

FEY

INT

INT

Campeonato Italiano

08 de nov. de 2026

COM

COM

O jovem defensor recebeu uma oportunidade de Giovanni van Bronckhorst de forma um tanto surpreendente. Kraaijeveld nada pôde fazer no segundo gol da Inter de Milão, uma cabeçada de Pio Esposito de perto após um chute desviado. No restante da partida, não destoou diante do experiente adversário italiano, mas, assim como seus companheiros, recebeu uma dura lição. Pouco antes do fim, Kraaijeveld deu lugar a Mats Deijl.

Mika Mármol - 5

Javi López - 4,5

Charles Vanhoutte - 4 

Definitivamente não foi a noite do meio-campista belga. Vanhoutte teve dificuldades visíveis diante da forte equipe da Inter de Milão e pouco contribuiu no ataque, sobretudo no primeiro tempo. Uma diferença clara em relação às suas atuações na Vriendenloterij Eredivisie. Em dificuldades, Vanhoutte foi substituído por Tobias van den Elshout no intervalo.

Oussama Targhalline - 6

Gjivai Zechiël - 5

Anis Hadj Moussa - 5,5

O ponta direita teve dificuldades no primeiro tempo diante dos defensores resistentes e experientes da Inter de Milão e da marcação dupla. O argelino não conseguiu executar bem suas jogadas individuais, embora tenha feito uma bela jogada após meia hora de jogo. O goleiro Josep Martínez, porém, fez a defesa. Moussa também não conseguiu deixar sua marca no jogo da equipe da casa, que seguia em dificuldades, após o intervalo.

Nacho Ferri - 4,5

Luciano Valente - 5

Tobias van den Elshout - 5

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google