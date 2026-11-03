Feyenoord recebe notas na Liga dos Campeões: chuva de notas insuficientes em noite dramática

Um Feyenoord apagado perdeu por 3 a 0 para a Inter de Milão nesta terça-feira, na fase de grupos da Liga dos Campeões, praticamente sem oferecer resistência. Foi um duro golpe para a equipe do técnico Giovanni van Bronckhorst. Voetbalzone dá, como de costume, notas aos titulares do time de Roterdã e aos jogadores que atuaram por pelo menos 45 minutos.

Tjark Ernst 4

O goleiro alemão pareceu mal posicionado no gol que abriu o placar para a Inter de Milão logo no início, marcado por Yann Aurel Bisseck. O lateral-direito colocou a bola no canto oposto, e Ernst não conseguiu defender. Mais tarde, o goleiro do Feyenoord se atrapalhou ao receber um passe para trás, mas, para sua sorte, o erro não teve consequências para a equipe. Ernst ainda precisou buscar a bola no fundo da rede mais duas vezes em uma noite dramática para o time de Roterdã.

Givairo Read - 4,5

Thijs Kraaijeveld - 6

O jovem defensor recebeu uma oportunidade de Giovanni van Bronckhorst de forma um tanto surpreendente. Kraaijeveld nada pôde fazer no segundo gol da Inter de Milão, uma cabeçada de Pio Esposito de perto após um chute desviado. No restante da partida, não destoou diante do experiente adversário italiano, mas, assim como seus companheiros, recebeu uma dura lição. Pouco antes do fim, Kraaijeveld deu lugar a Mats Deijl.

Mika Mármol - 5

Javi López - 4,5

Charles Vanhoutte - 4

Definitivamente não foi a noite do meio-campista belga. Vanhoutte teve dificuldades visíveis diante da forte equipe da Inter de Milão e pouco contribuiu no ataque, sobretudo no primeiro tempo. Uma diferença clara em relação às suas atuações na Vriendenloterij Eredivisie. Em dificuldades, Vanhoutte foi substituído por Tobias van den Elshout no intervalo.

Oussama Targhalline - 6

Gjivai Zechiël - 5

Anis Hadj Moussa - 5,5

O ponta direita teve dificuldades no primeiro tempo diante dos defensores resistentes e experientes da Inter de Milão e da marcação dupla. O argelino não conseguiu executar bem suas jogadas individuais, embora tenha feito uma bela jogada após meia hora de jogo. O goleiro Josep Martínez, porém, fez a defesa. Moussa também não conseguiu deixar sua marca no jogo da equipe da casa, que seguia em dificuldades, após o intervalo.

Nacho Ferri - 4,5

Luciano Valente - 5

Tobias van den Elshout - 5