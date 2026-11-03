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FBL-C1-EUR-FEYENOORD-INTER MILANAFP
Rian Rosendaal
Traduzido por

Feyenoord recebe notas na Champions League: chovem notas baixas em noite desastrosa

Feyenoord x Inter de Milão
Feyenoord
Inter de Milão
Liga dos Campeões
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O Feyenoord teve uma atuação fraca e perdeu por 0 a 3 para a Inter, sem oferecer grande resistência, nesta terça-feira, na fase de grupos da Liga dos Campeões. Um duro golpe para a equipe do técnico Giovanni van Bronckhorst. Voetbalzone dá, como de costume, notas aos titulares do Feyenoord e aos jogadores que atuaram por pelo menos 45 minutos.

Tjark Ernst 4

O goleiro alemão pareceu mal posicionado no gol que abriu o placar para a Inter, marcado por Yann Aurel Bisseck. O lateral-direito colocou a bola no canto oposto, e o goleiro do Feyenoord não conseguiu defender. Mais tarde, Ernst se atrapalhou ao receber um recuo de bola, mas, para sua sorte, o lance não teve consequências para o Feyenoord. Ele ainda precisou buscar a bola no fundo da rede outras duas vezes em uma noite dramática para a equipe de Roterdã.

Givairo Read - 4,5

Thijs Kraaijeveld - 6 

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O jovem defensor recebeu uma oportunidade um tanto surpreendente de Giovanni van Bronckhorst. Kraaijeveld nada pôde fazer no segundo gol da Inter, marcado por Pio Esposito de cabeça, de perto, após um chute desviado. No restante da partida, não destoou diante do experiente adversário italiano, mas, assim como seus companheiros, o zagueiro recebeu uma dura lição. Pouco antes do fim, Kraaijeveld foi substituído por Mats Deijl.

Mika Mármol - 5

Javi López - 4,5

Charles Vanhoutte - 4 

Definitivamente não foi a noite do meio-campista belga. Vanhoutte teve dificuldades visíveis diante da forte Inter no aspecto físico e pouco contribuiu no ataque, sobretudo no primeiro tempo. Um contraste claro com suas atuações na Vriendenloterij Eredivisie. Em dificuldades, Vanhoutte foi substituído por Tobias van den Elshout no intervalo.

Oussama Targhalline - 6

Gjivai Zechiël - 5

Anis Hadj Moussa - 5,5

O ponta-direita teve dificuldades no primeiro tempo diante dos defensores experientes e difíceis de superar da Inter, além da marcação dupla. As jogadas individuais do argelino não saíram como ele queria, embora tenha feito uma bela jogada após meia hora de partida. O goleiro Josep Martínez, porém, fez a defesa. Moussa também não conseguiu influenciar o jogo da equipe da casa, que seguiu em dificuldades após o intervalo.

Nacho Ferri - 4,5

Luciano Valente - 5

Tobias van den Elshout - 5

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