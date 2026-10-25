Feyenoord reage após o intervalo e conquista um ponto suado em Eindhoven

PSV e Feyenoord empataram por 1 a 1 na tarde de domingo, em Eindhoven. O time de Peter Bosz dominou o primeiro tempo, mas a equipe de Roterdã melhorou bastante após o intervalo. Com o resultado, a distância entre PSV e Feyenoord segue em quatro pontos, a favor do time de Giovanni van Bronckhorst.

Em um início movimentado, o PSV criou as melhores chances. Guus Til teve a oportunidade de chutar, mas optou por um cruzamento que foi afastado com facilidade. Pouco depois, Ivan Perisic tentou surpreender Tjark Ernst no canto próximo, mas o alemão não se deixou enganar.

Aos 21 minutos, o PSV transformou seu domínio em gol. Um cruzamento afastado caiu justamente para Lutsharel Geertruida, que colocou a bola novamente na área. O passe encontrou Til. O meia-atacante não pensou duas vezes e acertou um voleio no ângulo: 1 a 0.

Após meia hora de jogo, o Feyenoord teve uma grande chance de empatar. Nacho Ferri recebeu um cruzamento forte de Oussama Targhalline, mas o espanhol viu Matej Kovar fazer uma bela defesa em sua finalização.





Pouco antes do intervalo, o PSV ainda ameaçou o gol do Feyenoord algumas vezes. Perisic chutou por muito pouco para fora após uma trapalhada de Charles Vanhoutte, e Armando Obispo cabeceou um cruzamento de Sergiño Dest na parte externa da trave.

No segundo tempo, o Feyenoord melhorou e o time de Van Bronckhorst chegou ao empate. Anis Hadj Moussa avançou da direita para o meio e acertou um belo chute no canto oposto: 1 a 1.

Logo após o gol, o Feyenoord voltou a levar perigo. Ferri cabeceou em direção ao gol após um escanteio, mas o goleiro Kovar fez outra ótima defesa. Pouco depois, Ruben van Bommel chutou por pouco acima do gol para o PSV.

A quinze minutos do fim, o PSV voltou a ficar à frente. Geertruida concluiu com tranquilidade uma bela jogada de calcanhar de Perisic, mas, antes que pudesse comemorar, o assistente levantou corretamente a bandeira, e a festa não aconteceu.

Nos minutos finais, Til e Obispo ainda chegaram perto de marcar para o PSV, e Hadj Moussa voltou a ameaçar o gol de Kovar, mas nenhuma das tentativas mudou o resultado.