Feyenoord, PSV e NEC vão aproveitar a possibilidade de disputar mais tarde seus jogos pela segunda fase da Copa da Holanda Eurojackpot. A informação é da Voetbal International.

Inicialmente, as partidas da segunda fase estavam marcadas para os dias 1º, 2 e 3 de dezembro, mas os clubes que disputam competições europeias podem adiá-las para os dias 15, 16 ou 17 de dezembro.

Segundo a revista, Feyenoord, PSV e NEC querem aproveitar essa possibilidade. Ajax e FC Twente também podiam fazê-lo, mas optaram por não adiar seus jogos. O AZ decidirá mais adiante se aceita a oferta.

No sorteio da Copa da Holanda, o Feyenoord foi definido como adversário do GVVV, fora de casa. O PSV receberá o Vitesse, e o NEC visitará o Excelsior ‘31. À primeira vista, o sorteio não parece dos mais difíceis, mas os clubes preferem disputar as partidas apenas mais tarde em dezembro.

Para Ajax e FC Twente, o adiamento praticamente já não era uma opção, porque ainda há uma rodada da Conference League marcada para 17 de dezembro. Assim, eles disputarão seus jogos pela Copa da Holanda no início de dezembro, contra FC Den Bosch, em casa, e Fortuna Sittard, fora, respectivamente.