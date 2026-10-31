Feyenoord, PSV e NEC vão aproveitar a possibilidade de disputar mais tarde seus jogos da segunda fase da Copa da Holanda Eurojackpot. A informação é da Voetbal International.

Inicialmente, os jogos da segunda fase estavam marcados para 1º, 2 e 3 de dezembro, mas os clubes que disputam competições europeias podem adiar suas partidas para 15, 16 ou 17 de dezembro.

Segundo a VI, Feyenoord, PSV e NEC querem aproveitar essa possibilidade. Ajax e FC Twente também tinham essa opção, mas decidiram não usá-la. O AZ decidirá mais adiante se aceitará a oferta.

No sorteio da copa, o Feyenoord caiu contra o GVVV (fora de casa), o PSV recebe o Vitesse e o NEC visita o Excelsior '31. À primeira vista, não foi o sorteio mais difícil, mas os clubes preferem disputar as partidas mais adiante em dezembro.

Para Ajax e FC Twente, o adiamento praticamente já não era uma opção, porque ainda há uma rodada da Conference League em disputa em 17 de dezembro. Assim, eles disputarão seus jogos pela copa contra FC Den Bosch (em casa) e Fortuna Sittard (fora de casa), respectivamente, no início de dezembro.