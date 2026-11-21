Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

O Feyenoord sofreu uma derrota dolorosa na noite de sábado. Em casa, a equipe de Giovanni van Bronckhorst perdeu por 3 a 2 para o Excelsior. Os visitantes, também de Roterdã, não venciam uma partida da Eredivisie desde 5 de setembro.

O Feyenoord começou com tudo. Jerayno Schaken, substituto do lesionado Hadj Moussa, passou a bola para Givairo Read. O lateral do Feyenoord chutou de um ângulo difícil, mas conseguiu superar o goleiro Stijn van Gassel: 1 a 0.

Em menos de seis minutos, o Excelsior empatou. Luciano Valente perdeu a bola, que foi lançada em profundidade para Mario Domínguez. Cara a cara com Ernst, ele não desperdiçou.

Pouco antes do intervalo, o Feyenoord se complicou ainda mais. Aymen Sliti avançou driblando até a entrada da área e chutou. A bola bateu na trave.

Publicidade Publicidade

No rebote, a bola caiu nos pés de Mario Domínguez. O atacante chutou, e a bola atingiu o braço estendido de Tsuyoshi Watanabe. O árbitro marcou pênalti, e Irakli Yegoian superou o goleiro Tjark Ernst.

Tópicos relacionados

Pouco depois, a torcida no De Kuip pediu pênalti para o Feyenoord quando um cruzamento vindo da lateral atingiu o braço de Kasey Bos dentro da área. O árbitro e o VAR entenderam que o braço estava junto ao corpo e mandaram o jogo seguir.

Após 15 minutos de jogo no segundo tempo, o Excelsior chegou a abrir 3 a 1. Em um escanteio, Ernst saiu do gol, mas errou completamente a bola, permitindo que Casper Widell marcasse de cabeça.

Publicidade

O Excelsior não manteve por muito tempo a vantagem de dois gols. Logo Jan Plug, emprestado pelo Feyenoord, cabeceou um cruzamento de Gonzalo Borges para dentro do próprio gol: 3 a 2.

No restante da partida, o Feyenoord ainda levou perigo algumas vezes, principalmente pelo lado esquerdo, onde Borges superava repetidamente seu marcador. O esforço, porém, não resultou em gol.