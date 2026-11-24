Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

O Feyenoord chegou nesta terça-feira à sétima partida seguida sem vencer. Em casa, perdeu por 1 a 0 na Champions League para o FC Porto de Francesco Farioli. O time de Roterdã saiu atrás após apenas dois minutos, com um gol contra de Oussama Targhalline, e não conseguiu se recuperar.

Giovanni van Bronckhorst fez duas mudanças importantes no Feyenoord. Tjark Ernst perdeu a vaga de titular para Florian Kastenmeier, enquanto Nacho Ferri deu lugar a Shaqueel van Persie. “Não é só por um jogo, não”, explicou o técnico do Feyenoord à Ziggo Sport sobre a troca de goleiros .

Mesmo assim, Kastenmeier não conseguiu impedir que o Feyenoord saísse atrás no placar após apenas dois minutos. Oskar Pietuszewski passou por Givairo Read como se ele nem estivesse ali e cruzou rasteiro para Victor Froholdt, que chegou de carrinho. A bola foi parar na rede, mas o replay mostrou que Targhalline havia dado, sem querer, o último toque: 1 a 0.

Depois disso, as duas equipes fizeram um jogo equilibrado. Luciano Valente teve duas boas chances pelo Feyenoord, e Anis Hadj Moussa também levou perigo pelo lado direito. Faltou, porém, precisão nas finalizações. Do outro lado, Santiago Gimenez ainda tentou uma bicicleta espetacular, mas mandou a bola por muito pouco acima do gol.

Publicidade Publicidade

Após Javi López também desperdiçar uma grande chance de cabeça, o Feyenoord quase sofreu outro golpe pouco antes do intervalo. Gimenez cabeceou de muito perto, mas Kastenmeier fez uma bela defesa por reflexo, arrancando aplausos imediatos em De Kuip.

Tópicos relacionados

Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui

A tensão continuou após o intervalo. O Feyenoord buscou o empate e empurrou o Porto cada vez mais para trás, mas precisou manter a atenção nos contra-ataques dos visitantes.

Na busca pelo empate, Gjivai Zechiël cobrou uma falta que Diogo Costa defendeu bem. Depois, o goleiro do Porto também foi buscar no ângulo um chute de fora da área. Van Bronckhorst colocou Ferri e Gonçalo Borges em campo na esperança de mudar o jogo na reta final.

Publicidade

O Feyenoord se aproximou e certamente merecia o empate. Targhalline fez De Kuip se levantar com uma bomba de longe, mas Diogo Costa tocou na bola com a ponta dos dedos e ela bateu no travessão. Costa também conseguiu defender, com alguma sorte, uma cabeçada forte de Ferri. O que veio em seguida foi uma cena inacreditável.

O árbitro bósnio Irfan Peljto assinalou um gol para o Feyenoord, convencido de que a bola havia cruzado a linha após a cabeçada de Ferri. Seu relógio teria indicado isso, mas a bola não havia entrado. De Kuip comemorou até que, meio minuto depois, o VAR anulou o gol.

Publicidade

Assim, o Feyenoord ficou sem marcar e sofreu mais uma derrota na Champions League. Após cinco jogos, a equipe de Van Bronckhorst tem três pontos e enfrenta uma missão quase impossível para ainda chegar à fase de playoffs da competição. Já o Porto se beneficiou da vitória e agora soma seis pontos.