O Feyenoord chegou nesta terça-feira à sétima partida seguida sem vencer. Em casa, perdeu por 1 a 0 na Champions League para o FC Porto de Francesco Farioli. O time de Roterdã saiu atrás após apenas dois minutos, com um gol contra de Oussama Targhalline, e não conseguiu se recuperar.
Giovanni van Bronckhorst fez duas mudanças importantes no Feyenoord. Tjark Ernst perdeu a vaga de titular para Florian Kastenmeier, enquanto Nacho Ferri deu lugar a Shaqueel van Persie. “Não é só por um jogo, não”, explicou o técnico do Feyenoord à Ziggo Sport sobre a troca de goleiros.
Mesmo assim, Kastenmeier não conseguiu impedir que o Feyenoord saísse atrás no placar após apenas dois minutos. Oskar Pietuszewski passou por Givairo Read como se ele nem estivesse ali e cruzou rasteiro para Victor Froholdt, que chegou de carrinho. A bola foi parar na rede, mas o replay mostrou que Targhalline havia dado, sem querer, o último toque: 1 a 0.
Depois disso, as duas equipes fizeram um jogo equilibrado. Luciano Valente teve duas boas chances pelo Feyenoord, e Anis Hadj Moussa também levou perigo pelo lado direito. Faltou, porém, precisão nas finalizações. Do outro lado, Santiago Gimenez ainda tentou uma bicicleta espetacular, mas mandou a bola por muito pouco acima do gol.
Após Javi López também desperdiçar uma grande chance de cabeça, o Feyenoord quase sofreu outro golpe pouco antes do intervalo. Gimenez cabeceou de muito perto, mas Kastenmeier fez uma bela defesa por reflexo, arrancando aplausos imediatos em De Kuip.
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A tensão continuou após o intervalo. O Feyenoord buscou o empate e empurrou o Porto cada vez mais para trás, mas precisou manter a atenção nos contra-ataques dos visitantes.
Na busca pelo empate, Gjivai Zechiël cobrou uma falta que Diogo Costa defendeu bem. Depois, o goleiro do Porto também foi buscar no ângulo um chute de fora da área. Van Bronckhorst colocou Ferri e Gonçalo Borges em campo na esperança de mudar o jogo na reta final.
O Feyenoord se aproximou e certamente merecia o empate. Targhalline fez De Kuip se levantar com uma bomba de longe, mas Diogo Costa tocou na bola com a ponta dos dedos e ela bateu no travessão. Costa também conseguiu defender, com alguma sorte, uma cabeçada forte de Ferri. O que veio em seguida foi uma cena inacreditável.
O árbitro bósnio Irfan Peljto assinalou um gol para o Feyenoord, convencido de que a bola havia cruzado a linha após a cabeçada de Ferri. Seu relógio teria indicado isso, mas a bola não havia entrado. De Kuip comemorou até que, meio minuto depois, o VAR anulou o gol.
Assim, o Feyenoord ficou sem marcar e sofreu mais uma derrota na Champions League. Após cinco jogos, a equipe de Van Bronckhorst tem três pontos e enfrenta uma missão quase impossível para ainda chegar à fase de playoffs da competição. Já o Porto se beneficiou da vitória e agora soma seis pontos.