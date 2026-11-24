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O Feyenoord chegou ao sétimo jogo seguido sem vencer na noite de terça-feira. Em casa, perdeu por 1 a 0 na Champions League para o FC Porto de Francesco Farioli. O time de Roterdã saiu atrás logo aos dois minutos, após um infeliz gol contra de Oussama Targhalline, e não conseguiu se recuperar do golpe.

Giovanni van Bronckhorst fez duas mudanças importantes no Feyenoord. Tjark Ernst perdeu a vaga de titular para Florian Kastenmeier, enquanto Nacho Ferri deu lugar a Shaqueel van Persie. “Não é só por um jogo, não”, explicou o técnico do Feyenoord à Ziggo Sport sobre a troca no gol .

Mesmo assim, Kastenmeier não conseguiu evitar que o Feyenoord saísse atrás logo aos dois minutos. Oskar Pietuszewski passou por Givairo Read como se ele não estivesse ali e cruzou rasteiro para Victor Froholdt, que chegava de carrinho. A bola foi para a rede, mas o replay mostrou que Targhalline havia dado o último toque, de forma infeliz: 1 a 0.

Depois disso, os dois times fizeram um jogo equilibrado. Luciano Valente teve duas boas chances pelo Feyenoord, e Anis Hadj Moussa também levou perigo pelo lado direito. Faltou, porém, precisão nas finalizações. Do outro lado, Santiago Gimenez, justamente ele, ainda tentou uma bicicleta espetacular, mas a bola passou raspando por cima do gol.

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Após Javi López também desperdiçar uma grande chance de cabeça, o Feyenoord quase sofreu outro golpe pouco antes do intervalo. Gimenez cabeceou de muito perto, mas Kastenmeier fez uma bela defesa por reflexo, arrancando imediatamente gritos de comemoração no De Kuip.

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A tensão também era evidente após o intervalo. O Feyenoord buscava o empate e empurrava o Porto cada vez mais para trás, mas precisava continuar atento aos contra-ataques dos visitantes.

Na busca pelo empate, Gjivai Zechiël viu Diogo Costa fazer uma bela defesa em sua cobrança de falta. Depois, o goleiro do Porto também tirou do ângulo um chute de longe. Van Bronckhorst colocou Ferri e Gonçalo Borges em campo na esperança de mudar o jogo na reta final.

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O Feyenoord se aproximou do gol e certamente merecia o empate. Targhalline levantou a torcida no De Kuip com um chute fortíssimo de longe, mas Diogo Costa desviou com a ponta dos dedos, e a bola acertou o travessão. Costa também conseguiu defender, com alguma sorte, uma cabeçada forte de Ferri. O que veio em seguida foi uma cena surreal.

O árbitro bósnio Irfan Peljto validou um gol do Feyenoord, convencido de que a bola havia cruzado a linha após a cabeçada de Ferri. Seu relógio teria indicado isso, mas a bola não havia entrado. A torcida no De Kuip comemorou até que, meio minuto depois, o VAR anulou o gol.

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O Feyenoord, portanto, ficou sem marcar e sofreu mais uma derrota na Champions League. O time de Van Bronckhorst soma três pontos após cinco jogos e tem uma tarefa quase impossível para ainda chegar à fase de playoffs da competição. Com a vitória, o Porto dá um passo importante e agora soma seis pontos.