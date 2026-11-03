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FeyenoordImago
Jeroen van Poppel
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Feyenoord não oferece resistência e perde sem chances para a Inter de Milão

Match report
Feyenoord x Inter de Milão
Feyenoord
Inter de Milão
Liga dos Campeões
Tradição Linear
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O Feyenoord sofreu uma derrota sem chances na Champions League na noite de terça-feira. A equipe de Giovanni van Bronckhorst perdeu por 0-3 para a Internazionale no De Kuip. Com gols de Yann Bisseck, Francesco Pio Esposito e Piotr Zielinski, o time italiano venceu de forma convincente. A equipe de Roterdã pouco conseguiu ameaçar.

Van Bronckhorst escalou Thijs Kraaijeveld no centro da defesa no lugar de Tsuyoshi Watanabe, que não estava totalmente recuperado. No restante, o Feyenoord entrou em campo com os jogadores habituais. Na Inter, Marcus Thuram e Pio Esposito começaram juntos no ataque, em parte porque Lautaro Martínez estava fora por lesão.

O Feyenoord ficou em desvantagem logo aos oito minutos. Bisseck avançou e chutou forte de esquerda no canto oposto: 0-1. Valente reclamou de uma suposta falta do autor do gol, mas o árbitro Glenn Nyberg e o VAR não intervieram.

Depois disso, o time da casa teve dificuldades para encontrar espaços na defesa italiana. Pouco depois da marca de meia hora, Hadj Moussa teve a primeira chance clara: deixou dois adversários para trás com cortes e chutou de um ângulo difícil. O goleiro Josep Martínez fez a defesa e impediu o empate.

Próximas partidas
HEE

HEE

Eredivisie

08 de nov. de 2026

FEY

FEY

INT

INT

Campeonato Italiano

08 de nov. de 2026

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Justamente quando o Feyenoord parecia crescer na partida, a Inter marcou novamente. Um chute de Djed Spence foi bloqueado, e Pio Esposito cabeceou de perto, na segunda trave. O atacante levou a melhor sobre Mármol pelo alto, e a bola bateu na parte inferior do travessão antes de cruzar a linha do gol: 0-2.

O Feyenoord ainda tentou descontar antes do intervalo, mas faltou precisão. Ferri não conseguiu dominar bem a bola após um passe em profundidade promissor, enquanto Read mandou uma finalização de esquerda muito por cima do gol. Assim, apesar de uma leve vantagem na posse de bola, o time de Roterdã foi para o intervalo perdendo por dois gols.

No intervalo, Van Bronckhorst substituiu Vanhoutte por Tobias van den Elshout, de 19 anos, mas a reação não veio. Aos 54 minutos, Zielinski decidiu a partida ao avançar com a bola e chutar de esquerda. A bola bateu na parte interna da trave antes de entrar: 0-3. Ernst não conseguiu defender a finalização do polonês.

Com pouco menos de meia hora por jogar, Van Bronckhorst colocou em campo, entre outros, Jerayno Schaken, de 17 anos, e Sem Steijn, mas o Feyenoord não conseguiu reagir. A Inter chegou a marcar o que seria o 0-4 com Pio Esposito, mas o gol foi anulado por impedimento por margem mínima.

Com isso, o Feyenoord permanece com três pontos em quatro jogos na Champions League e terá de se empenhar ao máximo contra FC Porto, Viking FK, Galatasaray e RB Leipzig para chegar à fase intermediária. A Inter, por sua vez, chega a seis pontos graças à vitória em Roterdã.

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