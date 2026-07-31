A Roma apresentou uma contraproposta ao Feyenoord nas negociações por Givairo Read, informa Fabrizio Romano. O clube italiano segue na disputa pela assinatura do lateral-direito.

Anteriormente, os romanos colocaram sobre a mesa uma oferta de até 25 milhões de euros ao clube de Roterdã. Romano informa que Roma e Feyenoord voltaram a conversar nesta sexta-feira.

Segundo o jornalista especializado em transferências, o Nottingham Forest segue na disputa para tirar Read do Feyenoord. No entanto, o interesse inglês só voltaria a se tornar mais concreto caso a Roma não consiga contratar o jogador do Feyenoord.

No início desta semana, a Roma apresentou oficialmente uma proposta pelo defensor de 20 anos. "O Feyenoord não rejeitou a oferta da Roma. O clube apresentou hoje uma contraproposta", prossegue o especialista em transferências.

"O Feyenoord disse: não aceitamos 25 milhões de euros como valor fixo, mas desta forma podemos fechar o negócio." Segundo Romano, a questão gira em torno dos prazos de pagamento, bônus e da estrutura da transferência.

Read também já conversou com o técnico Gian Piero Gasperini, confirmou o jornalista. Além disso, diferentes veículos informam que o ala está aberto a uma aventura na Itália e pode ganhar quatro milhões de euros na capital italiana.

Florian Plettenberg, da Sky Sport, traz outra informação sobre o interesse inglês em Read. Segundo ele, as negociações entre Forest e Feyenoord não estão concretas há alguns dias por conta de vários obstáculos. Ele confirma que a Roma é atualmente a principal candidata, mas ressalta que o Feyenoord tem se mostrado um parceiro de negociação muito difícil.