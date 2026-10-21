Feyenoord impressiona e atropela o Real Betis na Liga Jovem da Uefa

O Feyenoord sub-19 soma nove pontos na UEFA Youth League. Após vitórias sobre o FC Barcelona e o Como, venceu o Real Betis fora de casa por 4 a 1 nesta quarta-feira. O time principal do Feyenoord entra em campo na noite desta quarta-feira pela fase de grupos da Liga dos Campeões.

O Feyenoord teve um início decepcionante: Carlos de Roa García colocou o Real Betis em vantagem após quase meia hora de jogo. O time reagiu e empatou com Ibrahim Faik. A situação dos espanhóis piorou quando Iván Corralejo recebeu o cartão vermelho após uma confusão.

O Feyenoord foi para o intervalo em vantagem, pois Faik apareceu na área nos acréscimos do primeiro tempo e finalizou com categoria. A terceira vitória consecutiva se desenhava para os visitantes de Roterdã.

A equipe de base do Feyenoord manteve o ritmo após o intervalo, e o substituto Finn Baks chutou forte uma sobra de bola para o gol espanhol. Kelvin Neijenhuis ampliou para 4 a 1 depois de superar seu marcador e marcar.

O Feyenoord ainda sofreu um revés na reta final: Arman Nahany recebeu o segundo cartão amarelo e teve de deixar o campo antes do fim. O Real Betis, também com dez jogadores, não conseguiu aproveitar a situação.

O Feyenoord administrou a vantagem fora de casa e chegou aos nove pontos em três jogos. Com isso, divide com o Slavia Praga a liderança da fase de grupos da Youth League.

Escalação do Feyenoord sub-19: De Mol; Silva Dias, Schens, Plantinga, Slory; El Harmouz, Nahany, Faik; Schaken, Neijenhuis, Zinhagel.