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Jeroen van Poppel
Traduzido por

Feyenoord impõe lei do silêncio a jogador muito comentado

Heerenveen x Feyenoord
Heerenveen
Feyenoord
Eredivisie

O Feyenoord não colocou Sem Steijn à disposição da NOS para uma entrevista após a derrota por 5 a 3 para o sc Heerenveen. O meio-campista entrou no segundo tempo e, com um gol, teve participação importante na partida quase imediatamente. Ainda assim, o Feyenoord não autorizou a NOS a entrevistar diante das câmeras o reforço contratado no verão que tem sido muito comentado. A informação foi revelada pelo apresentador Gert van 't Hof na noite de domingo, no Studio Sport Voetbal.

Van 't Hof contou, durante a análise após a partida, que a emissora gostaria de ter conversado com Steijn sobre sua atuação ao sair do banco. "Queríamos muito entrevistar Sem Steijn, que entrou e marcou rapidamente, mas o Feyenoord não permitiu que ele aparecesse diante das nossas câmeras", disse o apresentador.

A decisão chama atenção diante da situação atual de Steijn no Feyenoord. O meia-atacante foi levado ao De Kuip no verão passado por nada menos que dez milhões de euros, mas, sob o comando do técnico Giovanni van Bronckhorst, por enquanto precisa se contentar com uma vaga no banco de reservas. Após doze rodadas nesta temporada da Eredivisie, Steijn disputou apenas 214 minutos.

Contra o Heerenveen, Steijn mostrou novamente que pode ser perigoso apesar de seu papel como reserva. Van Bronckhorst o colocou em campo aos 65 minutos, quando o Feyenoord já havia desperdiçado completamente a vantagem de 2 a 0 e perdia por 3 a 2. Apenas quatro minutos depois, Steijn aproveitou uma bola escorada de cabeça por Nacho Ferri e finalizou com firmeza para fazer o 3 a 3.

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O empate não foi suficiente para o Feyenoord conseguir um resultado positivo. Com dois gols na reta final, Ringo Meerveld garantiu ao Heerenveen uma vitória por 5 a 3 e completou seu hat-trick.

Após a partida, Rafael van der Vaart foi implacável ao avaliar a atuação da equipe de Roterdã. "Achei que o Feyenoord já começou mal a partida", afirmou o comentarista, que viu pouca convicção nos visitantes mesmo depois da vantagem de 2 a 0. "A equipe estava apática, não marcava de perto."

Ron Jans também observou que o Feyenoord pouco pôde fazer diante da equipe da Frísia. "O Heerenveen mereceu vencer", concluiu o ex-técnico, que ficou especialmente impressionado com a entrada decisiva de Meerveld. "Acho que, daqui a cinquenta anos, ainda vão falar com ele sobre esta partida."

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