Feyenoord, em fraca exibição, perde pontos importantes contra o FC Volendam e vê o NEC se aproximar

O Feyenoord perdeu pontos importantes na tarde de domingo na disputa pelo segundo lugar da Eredivisie. Os jogadores de Roterdã, que atuaram muito mal, empataram em 0 a 0 com o FC Volendam. Com isso, o PSV é campeão, e o NEC se aproxima a apenas um ponto.

Robin van Persie não pôde contar com Anis Hadj-Moussa e Anel Ahmedhodzic em Volendam. Por isso, Thijs Kraaijeveld e Gonçalo Borges foram titulares no Kras Stadion. Para este último, foi apenas sua quarta partida nesta temporada da Eredivisie.

Logo após o apito inicial, o português achou que tinha direito a um pênalti, mas o árbitro Allard Lindhout não concordou. Essa decisão também foi confirmada pela arbitragem de vídeo em Zeist.

O Feyenoord continuou a apresentar uma atuação desanimadora. A primeira chance real foi, portanto, para o FC Volendam, quando Aurelio Oehlers chutou na rede lateral na segunda trave.

Foi revelador que, antes do intervalo, não se registrasse nenhum chute a gol. Borges chutou por cima pelo Feyenoord, e Raheem Sterling, após um passe inteligente de Ayase Ueda, mandou a bola para fora por pouco.

O atacante japonês do Feyenoord caiu com muita dor na área aos 15 minutos do segundo tempo, depois que Mawouna Amevor errou a bola e aparentemente tocou (levemente) em Ueda, mas, mais uma vez, Lindhout não marcou pênalti.

Van Persie — que já havia recebido um cartão amarelo por protestar contra a arbitragem — assistia a tudo balançando a cabeça. O técnico não podia estar satisfeito com o jogo contra o novo time número 14, que também teve chances de abrir o placar.

Joel Ideho foi quem chegou mais perto logo após o intervalo, mas Timon Wellenreuther fechou o gol com rapidez e precisão suficientes para impedir o gol. Na fase final, em que o jogador de 16 anos Jivayno Zinhagel, aliás, fez sua estreia pelo Feyenoord, ambas as equipes tiveram uma chance de ouro de abrir o placar no final da partida.

Pelo lado do Feyenoord, foi Aymen Sliti quem teve a chance de cabecear livremente na segunda trave, mas mandou a bola para fora. Pelo FC Volendam, o substituto Benjamin Pauwels ficou cara a cara com Wellenreuther. O goleiro alemão defendeu com o pé.

No entanto, não houve mais gols na Holanda do Norte e, assim, o PSV sagrou-se campeão da Holanda pela 27ª vez na história do clube. A disputa pelo segundo lugar continua, entretanto, em pleno andamento, com o Feyenoord com 54 pontos, o NEC com 53 e o FC Twente com 50.