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Fey. Rotterdam x Inter de Milão: horário do jogo

Liga dos Campeões - Rodada 4 3 de nov. de 2026 - 15:00 de Kuip

O jogo entre Fey. Rotterdam e Inter de Milão começa em 03/11/2026, às 21h.

Fey. Rotterdam x Inter de Milão ao vivo hoje: onde assistir na TV e no streaming?

O jogo da Liga dos Campeões entre Feyenoord e Inter de Milão será transmitido ao vivo pelo DAZN. O link a seguir leva diretamente à transmissão.

Destaques da semana: como chegam Fey. Rotterdam e Inter de Milão?

O Feyenoord chega a esta partida com uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, a equipe de Roterdã empatou em 1 a 1 com o Fortuna Sittard. Antes disso, houve outro empate com o PSV (1 a 1) e uma derrota para o Real Betis na Liga dos Campeões (0 a 1). Pelo lado positivo, o Feyenoord venceu o Telstar (4 a 3) e o Como (2 a 3, do ponto de vista do visitante). Ao todo, marcou nove gols em cinco jogos, mas também sofreu oito.

A Inter de Milão soma três vitórias, nenhum empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. A partida mais recente terminou em derrota por 1 a 3 no clássico de Milão contra o AC Milan. Antes disso, a Inter venceu o Veneza (2 a 0) e o Florença (1 a 2, do ponto de vista do visitante) pela Serie A, além do Shakhtar Donetsk (1 a 0) pela Liga dos Campeões. Nessas cinco partidas, a Inter marcou oito gols e sofreu sete.

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