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Fey. Rotterdam x Inter de Milão: horário do jogo
O jogo entre Fey. Rotterdam e Inter de Milão começa em 03/11/2026, às 21h.
Fey. Rotterdam x Inter de Milão ao vivo hoje: onde assistir na TV e no streaming?
O jogo da Liga dos Campeões entre Feyenoord e Inter de Milão será transmitido ao vivo pelo DAZN. O link a seguir leva diretamente à transmissão.
Destaques da semana: como chegam Fey. Rotterdam e Inter de Milão?
O Feyenoord chega a esta partida com uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, a equipe de Roterdã empatou em 1 a 1 com o Fortuna Sittard. Antes disso, houve outro empate com o PSV (1 a 1) e uma derrota para o Real Betis na Liga dos Campeões (0 a 1). Pelo lado positivo, o Feyenoord venceu o Telstar (4 a 3) e o Como (2 a 3, do ponto de vista do visitante). Ao todo, marcou nove gols em cinco jogos, mas também sofreu oito.
A Inter de Milão soma três vitórias, nenhum empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. A partida mais recente terminou em derrota por 1 a 3 no clássico de Milão contra o AC Milan. Antes disso, a Inter venceu o Veneza (2 a 0) e o Florença (1 a 2, do ponto de vista do visitante) pela Serie A, além do Shakhtar Donetsk (1 a 0) pela Liga dos Campeões. Nessas cinco partidas, a Inter marcou oito gols e sofreu sete.
Fey. Rotterdam x Inter de Milão: escalações
Prováveis escalações de Feyenoord x Inter de Milão
Time titular
Técnico
- G. van Bronckhorst
- C. Chivu
Fey. Rotterdam x Inter de Milão: momento das equipes
Fey. Rotterdam x Inter de Milão: histórico de confrontos diretos
Confrontos
Fey. Rotterdam x Inter de Milão: as classificações
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