Tudo indica que o Feyenoord vai conseguir se desfazer de dois jogadores considerados excedentes antes do fim da janela de transferências. Segundo o Feyenoord Transfermarkt, o clube negocia a venda tanto de Neraysho Kasanwirjo quanto de Casper Tengstedt. De acordo com a Voetbal International, o clube de Roterdã já chegou até mesmo a um acordo em linhas gerais pela venda de Kasanwirjo.

Kasanwirjo pode retornar à Noruega, onde já atuou pelo Molde FK na primeira metade da última temporada. O clube decidiu não exercer a opção de compra prevista no contrato de empréstimo, mas o participante da Conference League SK Brann vê sua chegada com bons olhos.

Kasanwirjo, de 24 anos, tem contrato até meados de 2027 em De Kuip, onde não tem futuro. O Feyenoord espera arrecadar uma taxa de transferência pelo jogador de Amsterdã nos próximos dias. Kasanwirjo tem valor de mercado de 1,5 milhão de euros.

Kasanwirjo chegou em 2023, vindo do FC Groningen, mas acabou disputando apenas nove partidas oficiais pela equipe principal do Feyenoord. O destro, além do Molde, também atuou por empréstimo por Rapid Viena, Rangers FC e Fortuna Sittard.

Tengstedt chegou no verão passado por cerca de seis milhões de euros, vindo do Benfica, e assinou contrato até meados de 2029. No entanto, tudo indica que o dinamarquês, de 26 anos, vai deixar Roterdã após apenas um ano.

O atacante, que marcou 5 gols em 23 partidas pelo Feyenoord, desperta o interesse concreto do Toulouse, e o interesse é mútuo. Os franceses pretendem apresentar uma proposta em De Kuip ainda na sexta-feira.

Tengstedt não faz parte dos planos de Giovanni van Bronkhorst. O treinador tem em Ayase Ueda seu centroavante titular absoluto, mas Tengstedt também perdeu espaço na disputa entre as opções de reserva. Shaqueel van Persie e o reforço Nacho Ferri estão à frente na hierarquia.