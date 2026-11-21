O Feyenoord recebe o rival da cidade Excelsior no sábado, no De Kuip. Giovanni van Bronckhorst divulgou a escalação para o clássico de Roterdã, que começa às 18h45. O treinador deu vagas entre os titulares, entre outros, a Jerayno Schaken e Reiss Nelson.
O Feyenoord terá de enfrentar o Excelsior sem Anis Hadj Moussa. O argelino está fora da lista de relacionados da equipe de Roterdã, pois parece não ter condições físicas suficientes para entrar em campo.
Dennis van Eersel, jornalista que cobre o clube pela RTV Rijnmond, informou a ausência de Hadj Moussa pouco antes da divulgação da escalação. Van Bronckhorst escolheu Schaken e Nelson como outras opções pelas pontas.
A presença de Schaken, de apenas 17 anos, entre os titulares chama especialmente a atenção. Van Bronckhorst já havia manifestado confiança no jovem atacante durante a entrevista coletiva de sexta-feira.
Com Gonçalo Borges e Gaoussou Diarra, Van Bronckhorst ainda tem outros dois pontas à disposição. Ambos os atacantes começam o clássico de Roterdã no banco de reservas.
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Sem Steijn, Oussama Targhalline e Van Persie também terão de se contentar com o banco de reservas. Eles poderão entrar em campo ao longo da partida.
O Feyenoord também segue sem poder contar com Jeremiah St. Juste. O defensor ficará afastado por mais tempo do que se esperava inicialmente, embora Van Bronckhorst espere tê-lo de volta antes da pausa de inverno.
Para o Feyenoord, é importante encerrar uma sequência particularmente decepcionante na noite de sábado. O clube não venceu nenhum dos seus últimos cinco jogos oficiais.
Van Bronckhorst espera que seus jogadores tenham recuperado as energias durante a pausa para as seleções. "No fim das contas, nosso desafio é estar novamente revigorados desde o primeiro minuto amanhã e transmitir energia", disse o treinador na sexta-feira.
Escalação do Feyenoord: Ernst; Read, Watanabe, Mármol, López; Vanhoutte, Valente, Zechiël; Nelson, Ferri, Schaken.