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Sadio Mané, capitão da seleção senegalesa, comemorou a decisão da Corte Arbitral do Esporte (CAS), que confirmou o título do seu país na Copa Africana de Nações de 2025. O atacante enviou uma mensagem de agradecimento à torcida senegalesa e, ao mesmo tempo, reafirmou seu respeito ao Marrocos e aos jogadores da seleção marroquina.

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A Corte Arbitral do Esporte aceitou nesta terça-feira o recurso da Federação Senegalesa de Futebol contra a decisão do Comitê de Apelação da Confederação Africana de Futebol e anulou a medida que havia considerado o Senegal derrotado por abandono na final da Copa Africana de Nações de 2025. Com isso, voltou a valer a decisão da Comissão Disciplinar, que confirma o resultado da partida: vitória do Senegal por 1 a 0.

Logo após o anúncio, Mané fez questão de expressar sua alegria e, antes de tudo, agradeceu à torcida senegalesa, no país e em várias partes do mundo, pelo apoio durante um longo período de polêmica e de trâmites jurídicos.

“Vocês nos apoiaram desde a primeira partida até esta decisão. A confiança de vocês nos deu força nos momentos mais difíceis”, escreveu Mané em mensagem publicada no Instagram.

O astro senegalês também exaltou os companheiros de seleção, valorizando o esforço e os sacrifícios feitos para conquistar a segunda estrela continental da história do país, além de cumprimentar a comissão técnica e todos que contribuíram para a campanha da seleção no torneio.

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Mensagem ao Marrocos

Apesar de comemorar a decisão da corte esportiva, Mané optou por enviar uma mensagem de calma e respeito ao Marrocos e aos jogadores da seleção marroquina, diante da tensão que marcou a relação entre os dois lados desde a final da Copa Africana de Nações de 2025 e os processos que se seguiram nos órgãos esportivos.

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“Senegal e Marrocos são povos irmãos. Espero que o futebol continue nos aproximando”, disse Mané.

Ele também elogiou a campanha da seleção marroquina no torneio e desejou sucesso à equipe e a seus jogadores na próxima etapa.

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Ao final da mensagem, o capitão do Senegal fez questão de dividir a alegria do título com todos os seus compatriotas: “Parabéns a todos os senegaleses. Esta vitória também é de vocês”.

Astros do Senegal comemoram decisão do CAS

Mané não foi o único a comemorar a decisão da Corte Arbitral do Esporte. Vários jogadores da seleção senegalesa correram para expressar sua alegria nas redes sociais minutos depois do anúncio.

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Um dos que mais se manifestaram foi Kalidou Koulibaly, que repostou uma imagem do perfil da Federação Senegalesa de Futebol com uma mensagem clara: “Continuamos campeões da África”.

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A imagem trazia cenas da comemoração do título da seleção no Marrocos, além das duas estrelas que simbolizam as conquistas continentais do Senegal. Koulibaly também escreveu “Welcome back home”, acompanhando a mensagem com corações e estrelas.

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Já Pape Sarr preferiu reagir com ironia: publicou uma foto com a taça da Copa Africana de Nações e escreveu “So ⭐⭐⭐ now or not”, em referência à possibilidade de contar uma terceira estrela, junto com vários emojis.

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Habib Diarra, por sua vez, publicou uma foto comemorativa em que aparece com a medalha e a taça continental, enquanto El Hadji Malick Diouf festejou com as cores do país, postando a bandeira senegalesa ao lado de duas estrelas e acompanhando a imagem de vários emojis.

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Assim, a decisão da Corte Arbitral do Esporte devolveu o título da Copa Africana de Nações de 2025 à galeria do Senegal, encerrando um dos casos mais polêmicos do torneio, enquanto Mané escolheu celebrar a vitória enviando uma mensagem de reconciliação ao lado marroquino.