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Paris Saint-Germain v SK Slovan Bratislava - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

Ferran Torres dá sua opinião sobre a candidatura de Barcelona e Real Madrid ao título europeu

PSG x Slovan Bratislava
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Paris Saint Germain x Strasbourg
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Real Madrid x Inter de Milão
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F. Torres
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Torres brilhou sob o comando de Enrique

O internacional espanhol Ferran Torres brilhou e liderou o Paris Saint-Germain a um início forte na Liga dos Campeões da Europa, ao marcar um hat-trick durante a goleada sobre o eslovaco Slovan Bratislava (6 a 1), na noite de quarta-feira, na primeira rodada da competição continental.

Em declarações à imprensa após a partida, Torres expressou sua enorme felicidade no clube francês, ao qual se juntou vindo do Barcelona durante a última janela de transferências de verão.

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Torres disse: "Sinto-me feliz aqui! Quando você está feliz, apresenta o seu melhor nível. Estou muito feliz no Paris Saint-Germain".

O atacante espanhol também respondeu a uma pergunta sobre a capacidade do Barcelona de brigar pelo título da Liga dos Campeões da Europa, dizendo: "Sim, o Barcelona é um dos times candidatos a vencer o título. O Real Madrid também é um concorrente, assim como o Bayern de Munique, e nós também. Será uma grande disputa".

Este é o primeiro hat-trick de Ferran Torres em sua carreira na Liga dos Campeões da Europa, e em sua primeira partida com o Paris Saint-Germain no torneio. Algo que ele não havia conseguido fazer nos 50 jogos que disputou anteriormente na Liga dos Campeões: 9 pelo Valencia, 7 pelo Manchester City e 34 com a camisa do Barcelona.

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