Aumentaram as propostas para a contratação de Fermín López, meio-campista do Barcelona, diante da grande evolução que seu nível técnico vem apresentando e de seu brilho notável nas últimas partidas, depois que suas atuações e seus gols chamaram a atenção de diversos clubes em várias partes do mundo, transformando seu confronto diante do Atlético de Madrid em um novo ponto de partida na disputa por sua contratação.
De acordo com o jornal espanhol Sport, o Barcelona recebeu nos últimos dias até 4 propostas de clubes da Premier League inglesa, com valores que superam as ofertas que chegaram ao clube catalão durante a última janela de transferências de verão.
Na ocasião, o Chelsea havia apresentado uma proposta no valor de 70 milhões de euros para contratar o jogador, mas o Barcelona e o diretor esportivo Deco sequer se deram ao trabalho de responder à oferta, após considerarem que o montante proposto não condizia de forma alguma com o valor do jogador.
Mas a situação mudou de forma notável, já que o jornal apurou que o Barcelona já recebeu propostas que chegam a 100 milhões de euros para contratar o meio-campista, apresentadas por 4 destacados clubes ingleses.
Chelsea e Manchester United aparecem à frente dos clubes mais interessados na contratação de Fermín López, enquanto outros dois clubes também manifestaram o desejo de levar o jogador à Premier League inglesa.
Em contrapartida, o Barcelona conta com um importante ponto a seu favor nesse assunto, que é o apego de Fermín López ao seu desejo de continuar evoluindo e alcançando o sucesso com a camisa do clube catalão, já que o jogador ignora todas as tentativas de atraí-lo, por maior que seja o valor das propostas ou mais elevada que seja a posição dos clubes que as apresentam.
A diretoria do Barcelona, por sua vez, está ciente da dimensão da evolução técnica alcançada pelo jogador de El Campillo, e por isso se prepara para voltar a se reunir com seus representantes no próximo período a fim de ajustar seu contrato de acordo com a sua posição atual dentro do time.
E embora Fermín tenha assinado seu contrato atual em janeiro de 2026, que inclui uma cláusula de rescisão no valor de 500 milhões de euros, com validade estendida até o ano de 2031, o contrato já ficou ultrapassado em comparação com o grande salto que o meio-campista deu no nível esportivo.
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Comecei minha trajetória no jornalismo em 2012 através do jornal egípcio *Al Tahrir*, onde inicialmente me especializei em política local antes de migrar para o jornalismo esportivo a partir de 2014, ainda pelo *Al Tahrir*. Posteriormente, passei a escrever também para os jornais *Al Fariq* e *Al Maqal*.
Depois de me especializar na cobertura do futebol local no Egito, iniciei minha jornada no futebol internacional através do portal *Al Ain Sports* em 2018, por um período de seis meses, antes de realizar o sonho de me juntar à equipe do Kooora, o maior site esportivo do mundo, onde sigo perseguindo minha paixão pelo futebol europeu desde o início do século atual.
Sou apaixonado por assistir futebol mundial desde a Copa do Mundo de 1998, mas minha verdadeira história de amor com o futebol europeu começou ao acompanhar a Liga dos Campeões no início do século atual. Isso me levou a desenvolver uma ligação especial com o futebol italiano, especialmente acompanhando tudo relacionado ao AC Milan, clube pelo qual decidi torcer sem qualquer hesitação desde o primeiro jogo que assisti. Apesar de, na infância, ter admirado por períodos clubes como Arsenal, Barcelona e Manchester United, o *rossoneri* conquistou um lugar especial no meu coração até hoje.
Sou especializado na tradução de notícias internacionais, além de nutrir minha paixão por acompanhar os bastidores de transferências e os acontecimentos ocultos dentro dos vestiários, frequentemente revelados pela imprensa global.
Quanto à minha equipe ideal de todos os tempos, coloco Gianluigi Buffon no gol. À sua frente, uma linha defensiva composta por Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta e Cafu. No meio-campo, conto com o trio Clarence Seedorf, Luka Modrić e Zinedine Zidane. No ataque, escolho minha lenda Ricardo Kaká ao lado de Ronaldinho e Zlatan Ibrahimović.
Durante meu trabalho no Kooora, publiquei diversos relatórios, histórias e análises, entre os quais se destacam:
* Luka Modrić... o guerreiro que recusou jogar em vão
* Rodrygo... de criança da remontada ao homem misterioso no projeto de Alonso
* Kroos... a presença ausente no Mundial de Clubes
* História Kooora: a surpresa de Ronaldo que encheu Ferguson de entusiasmo