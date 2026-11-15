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Aumentaram as propostas para a contratação de Fermín López, meio-campista do Barcelona, diante da grande evolução que seu nível técnico vem apresentando e de seu brilho notável nas últimas partidas, depois que suas atuações e seus gols chamaram a atenção de diversos clubes em várias partes do mundo, transformando seu confronto diante do Atlético de Madrid em um novo ponto de partida na disputa por sua contratação.

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De acordo com o jornal espanhol Sport, o Barcelona recebeu nos últimos dias até 4 propostas de clubes da Premier League inglesa, com valores que superam as ofertas que chegaram ao clube catalão durante a última janela de transferências de verão.

Na ocasião, o Chelsea havia apresentado uma proposta no valor de 70 milhões de euros para contratar o jogador, mas o Barcelona e o diretor esportivo Deco sequer se deram ao trabalho de responder à oferta, após considerarem que o montante proposto não condizia de forma alguma com o valor do jogador.

Mas a situação mudou de forma notável, já que o jornal apurou que o Barcelona já recebeu propostas que chegam a 100 milhões de euros para contratar o meio-campista, apresentadas por 4 destacados clubes ingleses.

Chelsea e Manchester United aparecem à frente dos clubes mais interessados na contratação de Fermín López, enquanto outros dois clubes também manifestaram o desejo de levar o jogador à Premier League inglesa.

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Em contrapartida, o Barcelona conta com um importante ponto a seu favor nesse assunto, que é o apego de Fermín López ao seu desejo de continuar evoluindo e alcançando o sucesso com a camisa do clube catalão, já que o jogador ignora todas as tentativas de atraí-lo, por maior que seja o valor das propostas ou mais elevada que seja a posição dos clubes que as apresentam.

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A diretoria do Barcelona, por sua vez, está ciente da dimensão da evolução técnica alcançada pelo jogador de El Campillo, e por isso se prepara para voltar a se reunir com seus representantes no próximo período a fim de ajustar seu contrato de acordo com a sua posição atual dentro do time.

E embora Fermín tenha assinado seu contrato atual em janeiro de 2026, que inclui uma cláusula de rescisão no valor de 500 milhões de euros, com validade estendida até o ano de 2031, o contrato já ficou ultrapassado em comparação com o grande salto que o meio-campista deu no nível esportivo.