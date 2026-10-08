Sir Alex Ferguson, o lendário técnico do Manchester United, revelou que só decidiu deixar o clube depois que sua esposa, Cathy, perdeu a irmã.
O treinador escocês afirmou que chorou em seu escritório depois de comunicar aos jogadores e aos funcionários que deixaria o clube após 27 anos, em 2013.
Ferguson, hoje com 84 anos, conquistou seu décimo terceiro e último título da Premier League inglesa no mês de maio, encerrando sua brilhante carreira como treinador do Manchester United.
Cathy, descrita por Ferguson como seu principal pilar, viveu até os 84 anos, mas faleceu em outubro de 2023.
Ferguson explicou em seu novo livro, "Os Jogos da Minha Vida": "Eu não pensava em me aposentar até outubro de 2012, quando Bridget, a irmã de Cathy, faleceu".
E prosseguiu, conforme publicado pelo jornal inglês "Daily Mail": "Aparentemente, e para os torcedores, tenho certeza de que não havia motivo para preocupação. Eu estava com boa saúde".
E acrescentou: "Eu tentava manter minha forma física. Sentia que tinha muita energia, embora, quando sofria com uma dor no quadril, às vezes pensasse que nunca gostaria que alguém me visse na beira do campo apoiado em uma bengala. Eu me divertia com o clube e com o futebol, mas a morte de Bridget mudou tudo".
E completou: "Foi um choque muito forte para Cathy, porque Bridget era parte indissociável de sua vida. Elas tinham a relação mais forte que já vi entre irmãs. Com exceção de Cathy e de nossos filhos, ninguém sabia da minha decisão, até que David Gill (ex-diretor-executivo do Manchester United) veio me ver na tarde de um domingo de fevereiro e me contou que ele também havia decidido se aposentar".
E continuou: "Consegui controlar minhas emoções enquanto comunicava a notícia à comissão técnica, aos jogadores e a todos os funcionários de Carrington. Só me dei conta do que estava acontecendo quando voltei para o escritório e fechei a porta".
E encerrou suas declarações: "Sentei à minha mesa e chorei. Soube naquele momento que estava tudo acabado. Eu não levaria mais este time a Wembley nem a partidas europeias, e não escalaria mais um time para conquistar uma copa ou um campeonato. Depois de enxugar as lágrimas, pensei que seria melhor sair rápido, antes que a notícia se espalhasse".