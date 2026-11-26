Como assistir a Ferencvaros x NK Celje com uma VPN

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. Escolha um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.

Conecte-se ao servidor . Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP).

. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Liga Europa - Rodada 5 26 de nov. de 2026 - 15:00 Groupama Arena

O Ferencvaros recebe o NK Celje na Groupama Arena, em Budapeste, pela fase de liga da Liga Europa.

O time da casa chega entre os quatro primeiros da tabela, posição conquistada graças a uma boa sequência na competição europeia. A equipe de Balazs Borbely venceu o Milan por 2 a 0 nesta competição no início do mês.

No campeonato nacional, a trajetória tem sido menos tranquila. O Ferencvaros perdeu por 3 a 1 para o Gyori ETO, fora de casa, pela NB I, em 21 de novembro, encerrando uma sequência de quatro vitórias consecutivas.

O Celje chega à Hungria em uma situação bem diferente na tabela: ocupa a 25ª posição, mas está confiante. A equipe de Zoran Zeljkovic venceu o Sturm Graz por 3 a 2, fora de casa, em sua última partida em uma competição europeia.

O time esloveno venceu seus últimos cinco jogos em todas as competições. A sequência inclui uma vitória por 2 a 0 sobre o Brinje Grosuplje pela Prva Liga, em 22 de novembro.