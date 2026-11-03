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Fenerbahçe x Liverpool hoje ao vivo: quem transmite o jogo na TV e no streaming?

Fenerbahçe x Liverpool
Fenerbahçe
Liverpool
Liga dos Campeões

Na Liga dos Campeões, o Fenerbahçe enfrenta o Liverpool. Mas onde assistir à partida ao vivo hoje na TV e por streaming?

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Fenerbahçe x Liverpool: horário do jogo

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Liga dos Campeões - Rodada 4
Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

O jogo entre Fenerbahçe e Liverpool começa em 4 de novembro de 2026, às 18h45.

Fenerbahçe x Liverpool hoje ao vivo: onde assistir na TV e no streaming?

O jogo da Champions League entre Fenerbahçe e Liverpool será transmitido ao vivo pela DAZN.

Assuntos da semana: o que aconteceu com Fenerbahçe e Liverpool?

O Fenerbahçe chega a esta partida com um retrospecto ruim: nos últimos cinco jogos oficiais, o clube conquistou apenas uma vitória, além de um empate e três derrotas. Na partida mais recente, perdeu para o Göztepe por 1 a 2 na Süper Lig. Especialmente dolorosa foi a goleada sofrida por 6 a 0 diante do Aston Villa na Champions League, enquanto o empate em 2 a 2 com o Slavia Praga representa o único ponto conquistado em competições europeias. Em cinco jogos, o Fenerbahçe marcou nove gols, mas sofreu onze.

O Liverpool vive uma fase bem melhor: são quatro vitórias nos últimos cinco jogos, com apenas a derrota por 1 a 0 para o Arsenal prejudicando o retrospecto. Destacam-se a vitória por 4 a 3 sobre o Villarreal na Champions League e o triunfo por 2 a 0 diante do Brighton na Premier League. Nesse período, os Reds marcaram oito gols e sofreram apenas três.

FB

FB - Sequência

AVL
D6-0
ALS
V3-0
SLP
E2-2
GAL
D2-1
GOZ
D1-2
Gol marcado (sofrido)
7/12
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
LIV

LIV - Sequência

BRE
V1-2
VIL
V4-3
BHA
V2-0
CHE
V1-1
ARS
D0-1
Gol marcado (sofrido)
9/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Fenerbahçe x Liverpool: escalações

Prováveis escalações de Fenerbahçe x Liverpool

4-2-3-1
Fenerbahçe crest
Fenerbahçe
FB
Formação
Liverpool crest
Liverpool
LIV
4-2-3-1
EdersonEdersonM. SkriniarM. SkriniarN. SemedoN. SemedoL. MercanL. MercanY. DemirY. DemirO. AydinO. AydinK. AkturkogluK. AkturkogluM. GuendouziM. GuendouziN. KanteN. KanteM. GreenwoodM. GreenwoodV. MuriqiV. MuriqiA. BeckerA. BeckerR. AraujoR. AraujoJ. JacquetJ. JacquetV. van DijkV. van DijkK. TsimikasK. TsimikasB. BarcolaB. BarcolaF. WirtzF. WirtzV. MunozV. MunozA. Mac AllisterA. Mac AllisterD. SzoboszlaiD. SzoboszlaiA. IsakA. Isak
Liverpool crest
Liverpool
LIV
4-2-3-1
Fenerbahçe

Time titular

Liverpool

Técnico

  • D. Kuyt
  • A. Iraola

Fenerbahçe x Liverpool: momento das equipes

FB

FB - Sequência

AVL
D6-0
ALS
V3-0
SLP
E2-2
GAL
D2-1
GOZ
D1-2
Gol marcado (sofrido)
7/12
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
LIV

LIV - Sequência

BRE
V1-2
VIL
V4-3
BHA
V2-0
CHE
V1-1
ARS
D0-1
Gol marcado (sofrido)
9/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Fenerbahçe x Liverpool: histórico de confrontos diretos

Fenerbahçe x Liverpool: as tabelas

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
BétisBétisBET
330074+39
V
V
V
6
ArsenalArsenalARS
321062+47
E
V
V
7
StuttgartStuttgartSTU
421174+37
D
E
V
V
8
SportingSportingSCP
421174+37
E
D
V
V
9
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
D
V
V
10
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
11
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
12
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
V
V
D
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
14
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
V
V
D
D
15
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
3120105+55
E
E
V
16
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
412143+15
E
D
V
E
17
RomaRomaROM
311185+34
V
D
E
18
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
311143+14
E
V
D
19
PSVPSVPSV
31112204
V
D
E
20
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
21
Inter de MilãoInter de MilãoINT
310256-13
V
D
D
22
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
D
D
V
23
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
D
D
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
D
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
D
V
D
27
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
28
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
D
D
V
30
LeipzigLeipzigRBL
310238-53
D
V
D
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
E
D
E
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
E
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
E
D
34
PortoPortoPOR
300326-40
D
D
D
35
LilleLilleLIL
3003410-60
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Classificação às quartas de final

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