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Fenerbahçe x Liverpool: horário do jogo

Liga dos Campeões - Rodada 4 4 de nov. de 2026 - 12:45 Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

O jogo entre Fenerbahçe e Liverpool começa em 4 de novembro de 2026, às 18h45.

Fenerbahçe x Liverpool hoje ao vivo: onde assistir na TV e no streaming?

O jogo da Champions League entre Fenerbahçe e Liverpool será transmitido ao vivo pela DAZN.

Assuntos da semana: o que aconteceu com Fenerbahçe e Liverpool?

O Fenerbahçe chega a esta partida com um retrospecto ruim: nos últimos cinco jogos oficiais, o clube conquistou apenas uma vitória, além de um empate e três derrotas. Na partida mais recente, perdeu para o Göztepe por 1 a 2 na Süper Lig. Especialmente dolorosa foi a goleada sofrida por 6 a 0 diante do Aston Villa na Champions League, enquanto o empate em 2 a 2 com o Slavia Praga representa o único ponto conquistado em competições europeias. Em cinco jogos, o Fenerbahçe marcou nove gols, mas sofreu onze.

O Liverpool vive uma fase bem melhor: são quatro vitórias nos últimos cinco jogos, com apenas a derrota por 1 a 0 para o Arsenal prejudicando o retrospecto. Destacam-se a vitória por 4 a 3 sobre o Villarreal na Champions League e o triunfo por 2 a 0 diante do Brighton na Premier League. Nesse período, os Reds marcaram oito gols e sofreram apenas três.

Fenerbahçe x Liverpool: escalações

Fenerbahçe x Liverpool: momento das equipes

Fenerbahçe x Liverpool: histórico de confrontos diretos

Fenerbahçe x Liverpool: as tabelas